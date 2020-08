Hushovd skeptisk til sykkelstjernens prioritering

Spill Tourmanager her!

Peter Sagan i den grønne poengtrøyen. Få ting er mer vanlig i Tour de France enn nettopp det.

Når feltet tråkker i gang i Nice til helgen, er det med Sagan på jakt etter sin åttende grønne trøye i det som blir en spesiell koronautgave. Og på papiret ser det lyst ut for Sagans drøm om å stige til topps på podiet i Paris nok en gang. For årets Tour-løypere er langt mer nådeløs for spurterne enn tidligere utgaver.

– Umulig

Tøffe etapper og få muligheter for de rene spurterne gjør listen over utfordrere kort. Blant dem som kunne utfordret Sagan er Wout van Aert - feltets kanskje sterkeste rytter etter koronapausen.

25-åringen vant både Strade Bianche og Milano-Sanremo før han stakk av med én etappeseier i Critérium du Dauphiné og ble belgisk tempomester. Den vanvittige formen til tross - van Aert går ikke for grønn trøye i Tour de France.

– Du går ikke bare etter den grønne trøyen innimellom alt det andre. Vi har et mål om den gule trøyen i Paris. Det er en enorm jobb å gå for den grønne trøyen. Å gå for poeng i alle de innlagte spurtene og på etappene blir umulig. Det er ikke del av planen vår. Som jeg alltid har sagt, vil jeg ha det som et mål i fremtiden. Jeg er fremdeles ung, så jeg tror sjansen min vil komme. Men for øyeblikket er det ikke målet mitt, sa van Aert, som vant én etappe i fjorårets Tour før han veltet stygt ut av rittet, på en pressekonferanse torsdag.

Hushovd skeptisk til taktikken

For med storfavoritt Primoz Roglic på laget, samt Tom Dumoulin i bakhånd, settes alle kluter til for at Jumbo-Visma skal vinne Touren sammenlagt. TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd, som selv har vunnet den grønne poengtrøyen to ganger, er skeptisk til at van Aert legger alle eggene i én kurv.

– Jeg synes han bør kombinere. Han er i såpass god form at han er sterk nok til å vinne flere etapper, og han henger med på de halvharde og harde etappene. Han kan være med inn både på første og andre etappe, sier Hushovd, som ikke er i tvil.

– Sett på form og type rytter er det ingen tvil om at Wout van Aert hadde vært den store favoritten. Jeg tror ikke Sagan hadde hatt sjanse. Van Aert er en mer komplett rytter. Enkelt og greit en bedre rytter.

Med van Aert ute av bildet, i alle fall slik situasjonen er før start, så slite Hushovd med å finne noen relle utfordrere til Sagan. Sam Bennett, Elia Viviani, Caleb Ewan osv. må alle regnes med på de få rene spurtetappene, men skal ikke ha det som kreves for å sanke nok poeng underveis i Touren.

– For å være ærlig så fokuserer jeg ikke på grønn trøye. Måten poengene er lagt opp, så er det ikke en konkurranse som passer en ren spurter. Vi har ikke sett en ren spurter vinne den på flere år, sa Ewan på Lotto-Soudal-lagets pressekonferanse.

Så gjenstår det å se om Sagan er blitt så komfortabel med den grønne trøyen på skuldrene at han slapper litt for mye av ...

– Han har vunnet så mange ganger at han kanskje ikke er så fokusert. Det er mange sultne bak der som har lyst til å ta trøyen fra han. Han må ikke sykle med altfor avslappede skuldre.