Friskmelder Roglic før Tour de France

Primoz Roglic regnes av mange som den største favoritten til å vinne Tour de France sammenlagt. Den tidligere skihopperen har vunnet omtrent alt han har stilt opp i denne sesongen.

Roglic skadet seg i generalprøven til Tour de France. Tilstanden til Roglic er uviss. Sykkelstjernens kone uttalte nylig til RTV Slo at han er langt fra 100 prosent klar.

– Alt ser bra ut

På torsdagens pressekonferanse var Roglic svært ordknapp om skaden som kan sette Tour-drømmen i fare.

– Jeg er her. Det er gode nyheter at jeg er her. Det betyr også at jeg er klar. Vi starter på lørdag. Jeg skal gjøre mitt beste, så får vi se hvordan det går, sier Roglic.

Jumbo-Visma-sjefene er også trygge på at Roglic er frisk nok til starten i Nice.

– Alt ser bra ut. Han har trent godt i høyden og nå er han her. Vi regner med å kjøre Touren med ham, sier Grischa Niermann.

Det etterlatte inntrykket var likevel at Roglic ikke er helt restituert etter skaden fra Critérium du Dauphiné. I så fall har Jumbo-Visma Tom Dumoulin i bakhånd. Nederlenderen er en av mange ryttere som kan vinne Touren sammenlagt.

– Det er ikke Jumbo-Visma mot Ineos. Det blir en kamp mellom mange ryttere. Det er minst tjue ryttere som drømmer om å vinne eller å stå på pallen, sier Dumoulin.

– Er faktisk en hyggelig fyr

Egentlig var Jumbo-Vismas plan å gå inn i Touren med tre kapteiner. Så ble Steven Kruijswijk skadet og erstattet av Amund Grøndahl Jansen. Dumoulin og Roglic er uansett en kruttsterk kapteinsduo. De to har også funnet tonen privat.

– Mitt inntrykk av Primoz før jeg kom til Jumbo-Visma var at han var veldig fokusert og holdt seg for seg selv. Det endret seg litt da jeg ble bedre kjent med ham. Han er faktisk en veldig hyggelig fyr. Han er fortsatt fokusert og har sine egne greier, men det har alle toppryttere. Rundt middagsbordet er han veldig åpen, forteller Dumoulin.

Det største spenningsmomentet rundt Tour de France er hvordan koronaviruset vil påvirke rittet. Lag står i fare for å bli kastet ut ved to positive koronatester.

– Korona-situasjonen i Nice ser ikke bra ut. Men vi er her i vår egen boble. Vi er bare glade for å sykle igjen, sier Dumoulin.

Også Amund Grøndahl Jansen føler seg trygg.

– Alt er rent, vi bruker maske på visse steder og holder avstand til folk. Det er mange tiltak. Vi har en luftrenser på rommet. Jeg er trygg på at vi har gjort de nødvendige tiltakene, sier Jansen.

Han forteller at stemningen i laget er god.

– Vi ser frem til å starte.