Opprop mot Trond Giske: Stortingspolitikere ber Trøndelag om å vrake Giske

Trond Giske er enstemmig innstilt som fylkesleder i Trøndelag Ap, og ligger an til å bli valgt lørdag. Nå går 100 Ap-politikere ut mot valget.

«Trond Giske bør ikke få ny tillit til fremskutte verv i partiet», står det i oppropet.

«Ja, Trøndelag velger selv sine leder, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen adferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti», heter det videre.

Stortingskolleger ut

Stortingspolitikerne Nina Sandberg, Svein Roald Hansen, Siri Staalesen og Tuva Moflag er blant de som har skrevet under. Rundt hundre har skrevet under.

Selv om det står flere sentrale politikere bak oppropet, er de fleste lokalpolitikere.

De fleste bak oppropet kommer fra Oslo, Nordre Follo og Bergen, men også fra andre deler av landet som Tromsø, Agder og Innlandet.

Line Oma, som varslet mot Trond Giske, har også skrevet under oppropet.

– Det som skjer nå er helt absurd, skrev hun i et innlegg hos Dagbladet tidligere denne uken.

«Det handler om Arbeiderpartiets samlede troverdighet på likestilling, kvinnepolitikk og hva vi aksepterer i partiet vårt. Det handler om vi er villige til å endre oss, eller om metoo bare ble et lite blaff».

Trettebergstuen er med

Anette Trettebergstuen er også med på oppropet. Hun uttalte til TV 2 i går at det er for tidlig.

Flere andre ledere av kvinnenettverk har underskrevet oppropet. Deriblant Siv-Len Strandskog i Rogaland, Line Kysnes Vessland i Agder og Siri Sandvik i Rogland.

TV 2 har vært i kontakt med Trond Giske som ikke vil kommentere oppropet.

– Står om partiets sjel

Leder av Nordre Follo Ap, Tommy Ellingsen, forteller at det er han som har skrevet oppropet og begynt å sende det rundt i partiet. Han begynte i sitt eget lokallag, men så har oppropet spredt seg.

– Jeg mente at vi burde si noe her. Kutymen i Ap er at en lar fylkeslagene ta sine valg, men akkurat dette valget er så kontroversielt og påvirker hvordan vi fremstår i kvinnepolitiske saker, mener Ellingsen.

– Også ledelsen i Ap har vært tydelig på at Trøndelag Ap skal få ta sitt valg. Hvorfor lytter dere ikke til det?

– Fordi dette påvirker medlemmer her lokalt. Det er folk som vurderer å melde seg ut, det er velgere som flykter.

– Også en håndfull stortingspolitikere har signert her.

– Ja. Jeg ser det. De aller fleste som har signert er helt vanlige medlemmer, og ingen har gjort det med lett hjerte. Mange har forsøkt å ikke si noe med, men klarer ikke. En del mener det nå står om partiets sjel, sier Ellingsen.