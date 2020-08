Orkanen Laura herjer i USA – slik påvirkes Norge

Torsdag morgen traff orkanen Laura land i USA. Foreløpig er det Louisana og Texas som er hardest rammet.

Orkanen ble først kategorisert som en kategori fire, men er nå nedjustert til kategori tre.

Orkanen har hatt vindkast med styrke opp mot 150 miles i timen, altså over 240 kilometer i timen på det verste, ifølge USAs nasjonale orkansenter.

Myndigheter og meteorologer frykter ødeleggelser som er vanskelig å forestille seg, og hele byer er ventet å stå under vann.

Finner veien til Norge

Vakthavende meteorolog i StormGeo Isak Slettebø sier at det i år er en aktiv orkansesong.

– Det betyr ikke nødvendigvis at det blir masse regn her, men de har en tendens til å finne veien til Norge, sier Slettebø.

Vakthavende meteorolog Roar Teigen forklarer at det er de orkanene som ikke går inn over Mexicogolfen og svinger øst for USA som typisk er de mest signifikante for Norge sin del.

– Disse orkanene har ikke gått over land, og de får en mer tropisk karakter. De har ikke med seg så kraftig vind, men det kan føre til svært mye nedbør. Det kan potensielt bli så mye nedbør at det blir snakk om ekstreme mengder nedbør, sier Teigen til TV 2.

Ekstreme mengder nedbør

Meteorologen sier det betyr at vi kan få godt over 100 millimeter nedbør på et døgn.

– Det er flere orkaner, så jo flere orkaner desto større er sjansen for at noen svinger inn over Norge, sier Teigen.

Første smakebit kom for to uker siden da et kraftig og intens tordenvær skylte over Østlandet. I Sør-Norge ble det blant annet registrert omkring 19.000 lyn. Det var også et voldsomt styrtregn.

– Det kraftige tordenværet over Østlandet var resultatet av den tropiske stormen Kyle. Den kom via Irland og innover mot oss, forklarer Teigen.

Til tross for at Norge kan kjenne kreftene til orkanene gjennom ekstreme mengde nedbør, forsikrer meteorologen om at det er forholdsvis sjeldent at vinden fører til store skader.