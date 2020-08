Får 21 års forvaring for dobbeltdrap: – Et grovt justismord

Torsdag kom dommen mot Zikrija Krkic, som er funnet skyldig i å ha drept to menn med automatvåpen på en kafé i Bosnia 28. juli 2014.

Drammen tingrett har dømt ham til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. I dommen omtales handlingene som «rene likvideringer».

– Det eneste riktige i resultatet i denne saken er en frifinnelse. Drammen tingrett har begått et grovt justismord, sier forsvarer Øyvind Bratlien til TV 2.

KRITISK: Zikrija Krkic' forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, varsler at dommen vil bli anket. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det var ingen øyenvitner til drapene på kafeen, ei heller var det noen vitner som gjorde observasjoner av mulige gjerningspersoner som kunne knyttes til ugjerningene.

Krkic, som sier at han hadde reist fra Drammen til Bosnia på ferie sommeren 2014, ble pågrepet av bosnisk politi to dager etter drapene.

I retten i Bosnia ble han frifunnet for drap, men domfelt for ulovlig oppbevaring av våpen. 47-åringen ble imidlertid løslatt fordi han allerede var ferdig med å sone våpensaken etter å ha sittet ett år i varetekt.

Dømt for grov vold

I 2016 besluttet bosnisk høyesterett å oppheve den frifinnende dommen, og de sendte saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling. Flere ganger ble en ny straffesak planlagt, men det lot seg ikke gjøre å utlevere Krkic, fordi han er norsk statsborger.

I samme tidsrom ble 47-åringen dømt til seks års fengsel i en alvorlig voldssak i Norge. I forbindelse med voldssaken kom politiet over flere videoopptak som de mente kunne ha betydning for drapssaken i Bosnia.

Ikke lenge etterpå begynte norsk politi å etterforske Bosnia-saken, som etter hvert endte med en tiltale.

Før sommeren ble rettssaken mot Krkic avholdt i Drammen tingrett. Der nektet han å forklare seg. I stedet ble forklaringen hans fra rettssaken i Bosnia avspilt for dommerne.

Viktig videobevis

Et av de viktigste temaene i saken har vært omstendighetene rundt drapsvåpenet, et automatvåpen av typen Kalashnikov som ikke er funnet.

Videoene politiet har funnet, er datostemplet fra 28. juli 2014 – samme dag som drapene. De viser at Krkic og flere familiemedlemmer skyter med ulike våpen under id-feiringen den dagen.

Opptakene viser at Krkic håndterer en Kalashnikov.

Da bosnisk politi ransaket på gården til Krkic, fant de ammunisjon og magasiner som passer til et automatvåpen av typen Kalashnikov. Våpenet Krkic håndterte samme dag som drapene, har aldri blitt funnet.

Nektet for kjennskap

I sin forklaring har Krkic nektet for å ha kjennskap til automatvåpenet.

Under sine kommentarer til bevisførselen ga 47-åringen uttrykk for at han overfor retten i Bosnia svarte på spørsmål om han eide automatvåpen og ikke om han hadde automatvåpen.

«Denne forklaringen er etter rettens syn lite troverdig, og fremstår som en åpenbar bortforklaring», heter det i dommen fra Drammen tingrett.

– Tiltalte har også nektet å opplyse om hvor våpenet tok veien. Det til tross for at det ville gitt oss muligheten til å gjøre tekniske undersøkelser som kunne avklart om dette var drapsvåpenet eller ikke. Hvis dette ikke var drapsvåpenet må det derfor antas at Krkic ville hatt en klar interesse i å påvise våpenet, sier aktor Marit Formo.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo ba om 21 års forvaring for Zikrija Krkic, noe retten var enig i. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Kort undersøkelse

Forsvarerne til Krkic har vært svært kritiske til den delen av etterforskningen som ble gjort av bosnisk politi før norsk politi ble koblet inn.

Blant annet varte åstedsundersøkelsen i kun to timer. Drammen tingrett bemerker at dette er mindre enn hva som ville vært normalt i en tilsvarende sak i Norge.

«Ifølge de sakkyndige vitnene fra Kripos virker dette veldig lite sett med norske øyne, selv om det også er pekt på at bosnisk politi nok har bredere erfaring med skytesaker enn man har i Norge», heter det i dommen.

PÅGREPET: Zikrija Krkic ble håndtert av maskerte politimenn da han ble pågrepet i Bosnia i 2014. Foto: Radio Rijec)

– I lagmannsretten i Bosnia ble det lagt til grunn at det var alternative gjerningsmenn og planting av bevismateriale fra politiets side. Bevisførselen ved behandlingen av saken i Norge styrket denne oppfatningen. Det er vanskelig å forstå hvordan Drammen tingrett kan feste lit til en bosnisk etterforskning, hvor det også er ført bevis for at bosnisk politi har utøvd vold mot vitner og presset vitner til å endre forklaring til tiltaltes ugunst, sier forsvarer Bratlien.

– Norsk etterforskning, foretatt i etterkant, kan ikke reparere dette utgangspunktet, og den norske etterforskningen har fremstått som ensidig og med et fravær av objektivitet, fortsetter Bratlien.

Aktor: Går ikke god for bosnisk etterforskning

Aktor Marit Formo er ikke enig.

– Det er mange beviser i saken, blant annet funn av tomhylser på gården, at han håndterer et våpen tilsvarende drapsvåpenet den dagen drapene skjedde, at han forklarer seg uriktig om kjennskapen til våpenet og at han ikke vil opplyse om hvor våpenet er nå, sier hun.

– I tillegg har man forklaringene til familiemedlemmer på gården som forteller om hendelser og uttalelser fra ham som er forenlig med at han drepte de to på kafeen.

– Men hva tenker du om kritikken av den bosniske etterforskningen?

– Vi går ikke god for den bosniske etterforskningen eller bosnisk politi. Vi forholder oss til de bevisene som foreligger. Ingen av de bosniske vitneforklaringene bærer preg av at noen ønsker å få ham uskyldig dømt. Ingen sier at de har sett ham på åstedet. Jeg mener at vitnene i saken bærer preg av å være balanserte. Uansett har ingen av de bosniske vitneforklaringene sentral betydning i saken, mener Formo.

Dette legger retten vekt på

I dommen heter det:

«Retten har i bevisvurderingen særlig lagt vekt på funnene av tomhylser på Krkic-gården som sikkert kan knyttes til hylsene på åstedet, på videoene og forklaringene fra familiemedlemmer som dokumenterer at tiltalte håndterte et automatvåpen av Kalashnikov-type på morgenen 28.07.2014, kombinert med tiltaltes løgner om sin kjennskap til automatvåpen på gården i den bosniske rettssaken, og hans manglende forklaring til norsk politi og til retten i Norge, blant annet på hvor dette våpenet kom fra og hvor det ble av etter skytingen om morgenen».

Forsvarer Bratlien sier at han savner objektivitet i saken.

– Dessverre ser vi at Drammen tingrett gjennomgående bortforklarer bevis til gunst for tiltalte. De få nye bevis påtalemyndigheten presenterte i saken var beheftet med store mangler og svekket troverdighet. Det ble ført bevis for at nye vitner fra påtalemyndigheten forsøkte å påvirke etterforskningen av saken og den rettslige prosessen.

Han varsler at dommen vil bli anket.

Legger ikke konflikter bak seg

I dommen fra Drammen tingrett går det frem at Krkic har hatt en uoverstemmelse med en av de to avdøde. De skal blant annet ha vært involvert i et mindre trafikkuhell. I tillegg er det opplysninger i saken som tilsier at den ene avdøde skal ha begått et ran mot et av Krkics familiemedlemmer.

«Retten legger etter bevisførselen til grunn at det har vært uoverensstemmelser mellom tiltalte og Almir Redzic, men ikke av et slikt omfang eller alvor at det normalt kan anses som noe drapsmotiv».

Zikrija Krkic er tidligere soldat som kjempet ved fronten under krigen på Balkan på 90-tallet. De sakkyndige mener at han fyller alle kriteriene for diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse.

«Bevisførselen gir et bilde av en mann som er vesentlig påvirket av krigserfaringer, som ikke legger konflikter bak seg, har et uforutsigbart reaksjonsmønster, manglende impulskontroll og lav terskel for aggresjon og bruk av vold. Tiltaltes handlingsmønster og personlighet er etter rettens syn forenelig med at han kan ha begått drapene, også på basis av et objektivt sett beskjedent motiv».

Drammen tingrett mener at Krkic har vist en aggressiv atferd over minst 25 år. Retten mener det er reell og konkret fare for at han vil begå nye grove voldsforbrytelser dersom han løslates i dag. Derfor er han idømt forvaring.