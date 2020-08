I flere år jaktet Kevin Vågenes USA-drømmen: Derfor har han gitt opp

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kevin Vågenes har gjort stor suksess her til lands. Nå forteller han hvorfor han ikke satser på USA.

Hele Norges Kevin Vågenes (33) er klar med sesong fire av det populære humorprogrammet «Parterapi». Vi får tilbakeblikk med gamle karakterer og blir kjent med nye.

Kunne ikke bli syk

Innspillingen av serien startet dagen etter at Erna Solberg stengte landet grunnet pandemien.

– Vi hadde backup på alle bortsett fra meg, så hvis jeg ble syk måtte vi ha utsatt, og det er ganske mye penger som går tapt. Så jeg følte på et slags press, forteller Vågenes.

Han sier videre at han var totalt isolert, noe som var en rar periode for komikeren.

– Jeg satt og spiste alene og fikk ikke lov til å snakke med så mange mennesker. Til og med sminkøren var fullt tildekket, sier han.

USA på is

I flere år har komikeren reist til og fra USA i håp om å slå igjennom som skuespiller, men nå forteller han at det er et tilbakelagt kapittel.

– Visumet mitt er gått ut, og i denne perioden så er jeg veldig takknemlig for at jeg ikke er der, sier Vågenes.

– Det var en rar periode. Man går lenge uten å vite når man har neste audition. Det er begrenset hvor mange hverdager man kan fylle med å bare gå på trening, stranden eller gå på den samme restauranten, fortsetter han.

– Jeg merket at jeg hadde det ikke kjempebra da jeg var der. Så det er fint at det er et tilbakelagt kapittel, avslutter han.

Inspirasjon fra kjendiser



– Denne sesongen får flere av parene litt mer motstand, og litt mer juice. I tillegg har vi kommet opp med seks nye karakterer, forteller Vågenes.

I sesongen blir vi kjent med blant andre «Martine og Sander», hvor 33-åringen kan avsløre at han har tatt inspirasjon fra influenser Aleksander Sæterstøl.

– Han Aleksander har fascinert meg i flere år. Han snakker på en veldig distinkt måte, det kan høres ut som han er yngre enn han er, forteller Vågenes, og påpeker at han kun har hentet inspirasjon fra Sæterstøl.

– Så fikk jeg lov å ta skikkelig spray-tan, for han er så brun og fin fyr, sier han.

For vanskelig å imitere

Vågenes har funnet inspirasjon fra blant andre Sophie Elise, Lothepus, Mia Gundersen og Per Sandberg. Nå forteller han hvem som er for vanskelig å lage en karakter ut fra.

– Jeg har prøvd på Vegard Harm, men han er på en måte en ferdig karakter selv. Så det ble bare en trist kopi, så han la jeg fra meg, forteller komikeren.

En annen han skulle ønske han kunne basere en karakter på er den kjente Hollywoodfruen, Gunilla Persson.

– Jeg syns det var fantastisk gøy da hun var med på Farmen, men hun er allerede for bra. Hun er fiks ferdig, det er ikke mer å gjøre, det kunne ikke vært skrevet bedre, sier han.