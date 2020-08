Sotra-Renate søker på Twitter for å finne hets om seg selv

Renate Køppen Blindheim (26) ble historisk da hun tok over som trener for 2. divisjonsklubben Sotra i juni.

Som første kvinnelige hovedtreneren for et herrelag i toppfotballen, har hun forventet negative kommentarer og hets i sosiale medier.

– Jeg søker av og til på meg selv på Twitter og sånt, for å leite etter slike ting, men jeg finner ingenting, sier hun til TV 2 og ler.

– Hvorfor gjør du det?

– Jeg regner med at ikke alle tenker at dette er en supergod idé eller at jeg burde trent dette laget her. Det kan jeg på sett og vis forstå, men jeg synes det er litt artig hvis noen hadde kritisert det. Også er det gjerne vanskeligere å kritisere det når det har gått fint til nå.

Aldri møtt motgang

For seriestarten til Sotra snakker for seg selv. Etter de fem første kampene var laget ubeseiret. Et lag som var spådd å være en nedrykkskandidat.

I helgen kom første tapet mot topplaget Bryne.

– Vi har kjent at vi har vært i flytsonen, så vi valgte egentlig forsterke dét, og så på muligheten i hvordan Bryne så ut. Vi følte vi at vi traff, men lyktes ikke helt i kampen med å skape det vi ønsket.

FØRSTE TAP: Bryne ble for sterke for Sotra, som gikk på sitt første tap i helgen. Foto: Vidar Ruud

– Hvordan er du når du møter motgang?

– Jeg vet ikke helt enda. For jeg har egentlig aldri stått i skikkelig motgang, så det er egentlig litt interessant å se hvordan jeg løser det.

Da telefonen kom, med spørsmålet om hun ville ta over Sotra, bare lo hun.

– Jeg tenkte "hva er det de holder på med?”. Jeg hadde ikke noe tro på at de skulle ansette meg til denne jobben her. Men plutselig skjønte jeg at det faktisk var noe som var reelt og da var det vanskelig å si nei.

– Hvorfor lo du av spørsmålet om å bli Sotra-trener?

– Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle være trener på dette nivået nå, det kom litt brått på, men det var som sagt en mulighet vanskelig å si nei til når jeg fikk tenkt litt på det.

Fordomsfrie spillere

En viktig forutsetning for jobben, var at hun kunne ta med seg assistenten Bendik Kristoffersen.

Sammen har de lagt vekt på å gjøre ting enkelt.

– Vi kom inn i spesiell sesong og hadde liten tid, presiserer 26-åringen.

Å gi spillergruppen medbestemmelse, tror hun har vært avgjørende.

– De skal ha sitt å si om det som skjer og vi involverer de i hvordan vi ønsker å trene. Så er det vi som har siste ordet.

– Hvordan viser du at du er sjefen?

SKYTER AV SPILLERNE: Renate Blindheim er takknemlig for måten hun har blitt tatt i mot på av Sotra-spillerne. Foto: Scanpix

– Jeg tror jeg vinner mest på at jeg er ganske rolig. Da er det ganske tydelig hvis jeg må heve stemmen. Det har fungert veldig fint. Jeg tror det er dialogen, og at de får lov til å påvirke, som har vært en veldig viktig årsak til at vi har fått den starten vi har fått.

26-åringen skjønte at hun måtte være åpen med spillergruppen fra dag en.

– Første gang jeg kom inn i garderoben sa jeg at jeg skjønner at noen av dere synes dette er rart, men da kan dere trøste dere med at jeg synes det er enda rarere enn dere. At jeg står her nå og har fått denne jobben.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da?

– Jeg syntes det var rart. Og av og til jeg fortsatt synes det er rart. Men der og da visste ikke helt hva sagt ja til. Så har vi heldigvis fått et veldig fint utgangspunkt.

At spillerne har tatt henne i mot, tror 26-åringen handler om at det er en generasjon uten så mange fordommer.

– Noen synes sikkert det var uvant i starten, men det er en veldig homogen gruppe i alder og ambisjoner. Så tror jeg det er greit at ingen er eldre enn meg.

– Noen vil kalle oss naive

Blindheims pedagogiske evner, har blitt fremhevet av flere av spillerne. Det henger trolig sammen med at hun er utdannet lærer.

– Det er en del ting å ta med seg, for eksempel at man lærer på ulike måter. Jeg hadde nok jobbet som lærer hvis jeg ikke var trener.

For at hun endte opp som fotballtrener, er mest tilfeldighetenes spill. Blindheim var et stort talent og spilte flere U-landskamper for Norge. En skade satte en stopper for spillerkarrieren allerede som 17-åring.

– Jeg var så heldig at jeg tilfeldig kom inn i Åsane som trener, så ble det etter hvert mer ansvar. Det var i den tiden jeg skjønte at det gikk an å jobbe med dette.

MESTRINGSFØLELSE: Renate Blindheim har hatt en meget god sesongstart med Sotra. Foto: Vidar Ruud

I Åsane-tiden kom også mestringsfølelsen i trener-rollen. Der har hun blant annet laget øktplaner for samtlige årskull i klubben.

– Når du ser at spillerne blir bedre og kjenner at du selv utvikler deg, så gir det noe. Nå er det resultatfokus, men tidligere har det ikke vært det, da måles mestringsfølelsen på fremgangen du ser og hvordan stemningen i gruppen er.

– Hvordan fotball vil du at Sotra skal spille?

– Først og fremst skal vi være smarte i måten vi spiller på, vi skal ta litt hensyn til det vi møter, men vi ønsker å ha en del ball. Noen vil sikkert kalle oss litt naive når vi skal spille oss ut, men det er slik vi ønsker å se ut og å skape mest mulig selv.

Tenker ikke på Eliteserien

Den oppsiktsvekkende gode seriestarten til Sotra, har gitt laget og Blindheim massiv oppmerksomhet. Da laget ledet serien måtte hun til slutt slå av mobiltelefonen.

– Det er sikkert noen som synes jeg har vært nok i media på en stund, ler Sotra-treneren.

MEDIEOPPMERKSOMHET: Renate Blindheim har vært omtalt i store medier verden over etter at hun tok over Sotra. Foto: Vidar Ruud

– Jeg personlig mener jo at dette ikke har noe med meg å gjøre. At det er spillergruppen som har drevet det frem, legger hun til.

– Du har tidligere sagt at drømmen er å bli trener i Eliteserien?

– Jeg får stå for det jeg har sagt, men det er ikke slik at jeg står opp om morgenen og tenker at jeg skal jobbe for å bli trener i Eliteserien. Akkurat nå er jeg trener på mye høyere nivå enn det jeg hadde trodd jeg skulle være i alder av 26 år.

Og hun tror det er en lang vei å gå før vi får se en dame i Eliteserien.

– Vi trenger en skikkelig normalisering før vi er helt der. Nå har dette funket. Men tror ikke det hadde funket med alle typer spillergruppen. Vi har et stykke å gå før dette er normalen

– Hvor ligger barrieren?

TRENERE I ULIKE DIVISJONER: Mjøndalen-trener Vegard Hansen og Renate Blindheim. Foto: Scanpix

– Vanskelig å si. Det er på en måte fint at vi får masse oppmerksomhet, men det viser også at det er litt rart på et vis. Jeg tror det er viktig hvordan folk snakker om det generelt, også trenger vi at det er flere kvinner som er trener på et høyere nivå og at det fungerer.

– Ser på deg selv som en som går i bresjen?

– Egentlig ikke. Men så kan jeg samtidig se at det kan være en viktig jobb.

Blindheim ble nylig, som én av to kvinner, plukket ut til å delta på NFFs Uefa A-lisenskurs.

– Jeg ønsker å lære, og det er et fint sted å ta steg og bli utfordret på ting som man i hverdagen ikke blir utfordret på. Nå jobber vi på en måte som gjør at vi må stoppe litt opp og reflektere.

En dag i uken prøver hun å koble av og gjøre noe annet enn å bare tenke fotball. På lange turer og treningsøkter henter hun energi og overskudd.

– Hvem trenger du rundt deg for å prestere bra?

-Det er greit å kunne diskutere fotball med andre med folk, men det er også fint å snakke med noen som ikke alltid skal spørre om Sotra eller fotball, erkjenner Loddefjord-kvinnen.

– Bare være Renate?

– Det setter jeg pris på, det er en stund siden sist nå, ler 26-åringen.