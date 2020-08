Volkswagen er straks i gang med utleveringene av helt nye ID.3 til norske kunder. Dette er første bil ut i en elektrisk storsatsning fra Volkswagen.

En annen nykommer det er knyttet minst like stor spenning til, er kommende ID.4. Dette er en fullelektrisk SUV, som blir tilgjengelig med både firehjulsdrift, takstativ og hengerfeste.

Selv om bilen ikke en gang har hatt verdenspremiere ennå, er en godt kamuflert prototype allerede på plass i Norge.

Vi i Broom kom over bilen i går – på en ladestasjon ved Skøyen. Der var også VW-sjef Harald Edvardsen-Eibak, som lot oss få ta en nærmere titt på bilen.

Se video av ID.4 øverst i saken.

Her er ID.4 på vei inn til hurtigladestasjonen på Skøyen. Foto: Mats Brustad / Broom

Kommer til Norge i år

ID.4 bygger på samme MEB-plattform som lillebror ID.3. Denne er spesielt utviklet for elbiler, og sikrer blant annet best mulig plassutnyttelse.

Volkswagen har allerede lovet at ID.4 får en rekkevidde på inntil 500 kilometer. Dette sammen med mulighet for firehjulsdrift og hengerfeste, gjør bilen naturligvis ekstra aktuell for elbil-klare nordmenn.

VW-sjef Harald Edvardsen-Eibak, bekrefter at nye ID.4 får verdenspremiere i slutten av september.

Til Broom forteller VW-sjefen at nye ID.4 skal ha verdenspremiere mot slutten av september.

– Da åpner vi også for bestillinger i Norge, og de første bilene kommer til å rulle på norske veier helt mot slutten av året, bekrefter Edvardsen-Eibak.

Det betyr altså at ID.4 kommer til Norge før konsern-slektningen Skoda Enyaq. Og det til tross for at sistnevnte har verdenspremiere en god del tidligere, nemlig 1. september.

Produksjonen av ID.4 blir karbonnøytral gjennom hele verdikjeden.

Tildekket interiør

Selv om SUV-en er kraftig kamuflert, er det ikke vanskelig å se likhetene med Skoda Enyaq. Den har vi i Broom allerede sett helt uten kamuflasje, under en eksklusiv førvisning tilbake i februar.

Sett fra siden er bilene omtrent identiske, mens fronten er det som skiller dem mest fra hverandre. Basert på vårt møte med Enyaq, synes vi Skodaen ser hakket mer rampete og sportslig ut – forfra.

På innsiden ventes det også at vi får se flere likheter mellom VW ID.4 og Enyaq. Vi kan imidlertid ikke si noe om interiøret på prototypen av ID.4 som er i Norge akkurat nå. Hele innsiden er godt tildekket, og vi fikk streng beskjed om å ikke filme det lille som var synlig.

ID.3 har vært i Norge gjennom hele sommeren. Snart leveres de første bilene ut til norske kunder.

ID.3 på vei

ID.3 har vi derimot sett endelige bilder av. Den er også med når vi møter VW-sjefen på Skøyen.

– Denne bilen har vi hatt på norgesbesøk og testet gjennom hele sommeren. ID.3 har skapt stor entusiasme blant kundene våre, og nå er det like før de første bilene blir utlevert, forteller Edvardsen-Eibak.

Båtankomstene med ID.3 er nemlig rett rundt hjørnet. Planen er at det skal stå biler hos alle VW-forhandlerne i Norge om kort tid.

Se video av det uoffisielle Oslo-besøket av ID.4 her: