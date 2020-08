Hoppet i elva og reddet monsterlaks med bare hendene

– Den jævla laksen skulle jeg ha på land. Jeg ga alt, forteller Odny Staurust Bøye til TV 2.

Den ivrige sportsfiskeren forteller at hun fortsatt har puls på over 150 etter den svært dramatiske fiskeopplevelsen på valdet Haugen i Gaula tirsdag. En feit og fin makkeklyse gravd opp i Vågå skule gjøre underverker.

KNAKK: Fiskestanga til Odny knakk tvert av i kampen mot storlaksen. Foto: Jan Ove Sætre

– Den makken var så skrekkelig stor at jeg måtte frem med store hvite hansker for å makte å tre den på kroken, beretter Odny.

Ringte

Og Vågå-makken ble for fristende for storlaksen som hugg til mens Odny fisket alene.

– Jeg kastet litt motstrøms og plutselig sto det bom fast. Så dro det til noen helt vanvittig og jeg skjønte at det var stor fisk på kroken. 75 meter med sen reiste rett ut. Da gikk alvoret opp for meg, forteller Odny Staurust som har drevet med laksefiske i tre år.

Med stanga og storlaksen i ene hånda fikk hun fisket opp telefonen og ringt etter samboeren etter hjelp. Han var for langt unna til å kunne assistere.

– Da var det bare å kjempe med nebb og klør for å kjøre laksen maksimalt, forteller 50-åringen.

Odny skjønte etter hvert at hun hadde overtaket på monsteret og startet jobben med å sveive den inn mot land. Plutselig ga stanga etter og knakk.

– Jeg kastet stanga og håndkjørte laksen med bare snøret inn mot ei lita hylle i elva med 20-30 centimeter vann. Da røyk snøret og gal som jeg er kastet jeg meg i elva for å redde fangsten, forteller laksedronninga.

KAMP: Odny Staurust Bøye fikk hånda inn i gjellene og klarte å buksere monsterlaks på land etter stor dramatikk Legg merke til gjellen som er revet av. Foto: Jan Ove Sætre

Det var umulig å få laksen på land ved å ta sporen, så Odny forsøkte flere ganger å få tak i gjellene på fisken.

– På femte forsøket fikk jeg hånda inn i gjellene og fikk kjørt den opp på trygg grunn i steinrøysa. Da var han min! Jubelbrølet var så høyt at samboeren Stig Brandal og fiskekamerat Jan Ove Sætre kunne gå etter lyden, skratter Odny.

Det var umulig å få laksen på land ved å ta sporen, så Odny forsøkte flere ganger å få tak i gjellene på fisken. Foto: Jan Ove Sætre

Galskap

Hun priser seg lykkelig over at fisken var så kjørt som den var. Hvis ikke, hadde trolig ikke det utrolige fiskedramaet endt i hennes favør etter et kvarters kamp.

– Det var kaotisk. Jeg var klissvåt og full av blod fra topp til tå. Det var vel galskapen min som slo inn, forklarer hun.

– Dette er jo en fiskehistorie som nesten er for god til å være sann?

– Dette er ingen fiskeskrøne! Dette er fakta og bare en gal gudbransdøl kan få oppleve noe sånt.

– Hva skjer med laksen?

– Jeg ser jo helst at dette blir røkelaks, men samboeren min mener den skal stoppes ut og henges på veggen. Makan til tulleri, humrer Odny.