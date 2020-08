TV-kjendis dømt for uaktsomt drap på YouTube-stjerne

På 25-årsdagen sin i mai, ble YouTube-stjerne Corey La Barrie (25) drept i en bilulykke i Valley Village i Los Angeles.

Realitykjendisen Daniel Silva (27) kjørte bilen og tirsdag ble han dømt til 364 dager i fengsel for uaktsomt drap på kompisen.

I en pressemelding skriver Los Angeles-politiet at dommen inkluderer fem års prøveløslatelse, 250 timers samfunnstraff og fire års betinget fengsel.

SISTE BILDE: Corey La Barrie la ut dette bildet på Instagram kort tid før han døde. Foto: Corey La Barrie/Instagram

Forsøkte å stikke av

De to var på vei hjem fra La Barries bursdagsfeiring natt til 11. mai da det smalt. Begge skal ha vært beruset.

NBC skriver at Silva, som er kjent som tatovør i realityserien «Ink Masters» og har 1,1 millioner følgere på Instagram, råkjørte like før bilen smalt inn i et stoppskilt og deretter et tre.

Deretter forsøkte han å rømme fra åstedet, men ble stanset av forbipasserende.

Sønderknust

I juli erklærte Silva seg uskyldig i uaktsomt drap på kameraten, som hadde 350.000 følgere på YouTube.

Silvas advokat Mike Cavalluzzi sendte deretter ut følgende pressemelding:

«Våre tanker går hovedsaklig til Coreys familie akkurat nå. Daniel vil fortsette å dedikere livet sitt til å ære Corey på alle måter han kan, og sørge for at hans minne lever videre. Han er sønderknust, spesielt med tanke på Coreys mor og far, bror og søster».

Overveldet av sorg

Dagen etter ulykken, la Coreys mor ut en hyllest til sønnen på Instagram:

«Hjertet mitt er knust akkurat nå. På min sønns 25-årsdag var han veldig beruset og satte seg inn i en bil med en full sjåfør. Ulykken drepte ham øyeblikkelig. Ingen ord kan beskrive sorgen jeg føler etter å ha mistet et barn. Det føles bare så uvirkelig, og jeg er overveldet av sorg. Jeg elsker deg så mye Corey, og vil savne deg så mye. Det er bare så urettferdig»,