Slutter å blogge

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter en lengre bloggpause, velger Julianne Nygård å legge ned bloggen for godt.

Influenser Julianne Nygård, «Pilotfrue», skriver på sin Instagram-profil at hun har valgt å slutte å blogge.

– Jeg velger å slutte helt med bloggingen fordi jeg ikke synes det er gøy lenger, forteller Nygård til God kveld Norge.

Ønsket lenge å slutte

Den tidligere Bloggerne-profilen har jobbet med bloggen sin i seks år og tok en pause i mai i år.

– Jeg kalte mitt fravær på bloggen for «en pause» i første omgang fordi jeg var redd for at jeg skulle angre, forklarer hun og legger til:

– Men sannheten var at jeg ønsket å slutte.

Nygård ønsket ikke å bli oppfattet som en «vinglepetter», og ville derfor tenke seg ordentlig om før hun tok beslutningen.

Hun forklarer videre at hun er lei av blogg som plattform, og har hatt dårlig samvittighet fordi hun ikke har lagt så mye energi i bloggingen.

– Det er på grunn av manglende motivasjon, forklarer hun.

Instagram og podkast

Men influenseren er ikke lei av å dele fra livet sitt:

– Jeg har tenkt til å fortsette å by på meg selv, og livet til Ulrik og meg sammen, gjennom Instagram og podkasten vår.

Instagram har vært hennes største inntektskilde det siste året, og podkasten «Julianne & Ulrik - uten filter» ruller videre blant prosjektene hennes som før.

FAMILIETID: Julianne Nygård ønsker også å trappe litt ned ettersom hun er gravid med barn nummer to. Her sammen med mannen Ulrik Nygård og sønnen Severin. Foto: Terje Pedersen

Hun forklarer at det er skummelt å annonsere det, men at det er det riktige valget for henne.

– Ettersom jeg er gravid og har mulighet til å roe ned litt, så ønsker jeg ikke å ha for mange prosjekter utover det akkurat nå, sier Nygård til God kveld Norge.

Hun var ikke gravid da hun tok pause fra bloggen i mai, men mener at nå som hun er gravid føles det som et klokt valg å slutte med bloggen.

– Jeg tok på meg altfor mye da jeg gikk gravid med Severin, forteller hun.

Gode minner

«Pilotfrue» sitter igjen med mange gode minner fra bloggen sin.

– Den har virkelig gjort meg både sterk og hardhudet på grunn av alle tilbakemeldingene og all den oppmerksomheten jeg har fått, og lært meg å takle, forklarer hun.

Influenseren er takknemlig for alle mulighetene bloggen har gitt henne og sikter nå fremover i jakten på nye drømmer og mål.

– Og når jeg er klar for det er mer TV et ønske, avslutter «Pilotfrue».