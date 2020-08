Massive protester og boikott: – Jeg blir kvalm

Sent onsdag kveld norsk tid kom meldingen om at NBA-laget Milwaukee Bucks boikottet sluttspillkampen mot Orlando Magic. Senere kom meldingen om at baseballaget Milwaukee Brewers gjør det samme.

Grunnen er at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt sju ganger av politiet i Kenosha, Wisconsin søndag. Blakes far opplyste tirsdag at 29-åringen er blitt lam fra livet og ned. Politiets kuler ødela ryggraden hans, ifølge familiens advokat Ben Crump. Skytingen i helgen skjedde bare drøyt 30 kilometer unna Bucks' hjemmearena.

– Et stort veiskille

Boikotten har fått massiv støtte i amerikansk idrett. Senere bekreftet NBA at samtlige kamper som skulle spilles samme dag er utsatt. Også fem kamper i fotballigaen MLS er utsatt på grunn av protester, mens torsdagens kamper i tennisturneringen Western & Southern Open er utsatt av samme grunn. Det samme gjelder kampene i baseballigaen.

I skrivende stund er det varslet fra ligaene at de utsatte kampene skal omberammes.

– Dette kan være et ganske stor veiskille, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Det er første gang man ser en så kraftig protest og boikott fra amerikanske idrettsutøvere. Amerikanske idrettsutøvere har vært sentrale i den type protester også tidligere, men den boikotten vi ser nå, som er så omfattende i flere idretter, er et helt nytt grep. Og det kan få enorme konsekvenser, mener hun.

Superstjerner raser

Flere av idrettens største stjerner har tatt sterke ord i bruk på Twitter. Blant dem basketikonet LeBron James.

– Faen ta dette. Vi krever endringer. Lei av dette, tordner han.

Tenisstjernen Naomi Osaka, verdens best betalte kvinnelige idrettsutøver, følger opp.

– Jeg er en atlet, men først og fremst en svart kvinne. Og som en svart kvinne, føler jeg at det er andre saker som krever umiddelbar oppmerksomhet og som er viktigere enn å se meg spille tennis.

– Jeg forventer ikke at noe drastisk skal skje fordi jeg ikke spiller tennis, men om jeg kan få debatten i gang i en sport hvor majoriteten er hvit, anser jeg det som et steg i rett retning. Å se det vedvarende folkemordet av svarte folk gjort av politiet gjør meg kvalm, raser Osaka.

Også kvinnenes NBA-kamper boikottes. Washington Mystics-spillerne markerte det på kraftfullt vis, iført t-skjorter med sju «kulehull» på ryggen for å markere skytingen av Jacob Blake.

Slik var Washington Mystics-spillernes kraftfulle markering.

Skjer i forkant av presidentvalget

Finstad Berg er glad for å se amerikansk idrett samle seg om Milwaukee-lagenes boikott.

– De har tatt i bruk det sterkeste virkemiddelet de har, som er politisk streik. Det er hva det er – de nekter å spille. Det koster dem ganske mye, men de velger likevel å si at nok er nok, konstaterer Finstad Berg, som også trekker frem timingen til protestene:

– Det får enda mer betydning fordi det er oppladning til det amerikanske presidentvalget. Donald Trump har vært veldig krass tidligere mot idrettsutøvere som har valgt å vise politisk hva de mener om blant annet politivold.

