Fotballryktene: – Mourinho vil hente Wolves-profil

Express skriver at Manchester United har pengene som trengs for å hente Lionel Messi til klubben, men Jadon Sancho skal fremdeles være førsteprioritet på overgangsmarkedet for Ole Gunnar Solskjær og Co. Om Sancho-overgangen ikke skulle bli noe av, er Bournemouths David Brooks tilgjengelig.

United har heller ikke gitt opp jakten på Aston Villas Jack Grealish. Ifølge Daily Mail er det fremdeles dialog mellom klubbene, og United vurderer å inkludere andrekeeper Sergio Romero i en mulig avtale. Villa ønsker seg rundt 950 millioner kroner for Grealish.

Daily Star skriver at Manchester United har fått avslag fra Monaco på et bud på forsvarsspilleren Benoit Badiashile. Monaco-trener Niko Kovac ønsker ikke å selge den talentfulle 19-åringen.

Sky Sports melder at Thiago Silva skal gjennomgå en medisinsk test i Milano torsdag før han offisielt blir Chelsea-spiller. Han drar deretter til London for 14 dagers karantene. Det er også ventet at Chelsea vil offentliggjøre kjøpene av Kai Havertz og Malang Sarr innen kort tid.

Tottenham nærmer seg et kjøp av Wolverhamptons vingback Matt Doherty. Det skriver Independent. Wolves ønsker seg rundt 235 millioner kroner for 28-åringen.

Get French Football News skriver at Abdoulaye Doucouré har avslått tilbud fra Hertha Berlin, Fulham og Wolverhampton. Han ønsker seg heller til Everton.

Ben White, som var på lån i Leeds forrige sesong, blir trolig værende i Brighton. Det til tross for interesse fra blant andre Chelsea, Manchester United og nettopp nyopprykkede Leeds, det skriver The Sun.

Sky Sports skriver at Wolverhampton kommer til å legge inn et bud nummer to på Arsenals Ainsley Maitland-Niles etter at det første forsøket på 175 millioner kroner ikke nådde opp. Angivelig vil Arsenal ha rundt 235 millioner kroner.

Overgangsjournalisten Fabrizio Romano skriver at amerikaneren Weston McKennie kommer til å bli Juventus-spiller. 22-åringen kommer på lån med opsjon på kjøp fra Schalke 04.

Romano skriver også at Inter har gjenåpnet samtalene med Barcelona om en mulig overgang for Arturo Vidal.

Birmingham Mail skriver at nyopprykkede West Bromwich har henvendt seg til QPR med sin interesse for den talentfulle angriperen Eberechi Eze.

Daily Mail skriver at Edinson Cavani, som for øyeblikket er klubbløs, skal ha takket nei til et tilbud fra Juventus på grunn av sin lojalitet til Serie A-rivalen Napoli.