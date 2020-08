Pence takket ja til nominasjonen som visepresidentkandidat

– Jeg aksepterer ydmykt deres nominasjon til å stille til valg og tjene som visepresident for USA, sa Pence i sin tale fra nasjonalmonumentet Fort McHenry i Baltimore i Maryland.

Til stor applaus møtte Pence opp som hovedtaler på dag tre av Republikanernes landsmøte og brukte som Trump føderal eiendom som arena i et partipolitisk arrangement.

– Volden må stoppe



Visepresidentens tale skjer samtidig som USA opplever nye protester mot rasediskriminering og politivold. Pence kom med en klar beskjed alle som deltar i nye voldelige demonstrasjoner etter at en svart mann ble skutt av politiet i Kenosha i Wisconsins i helgen.

– Volden må stoppe, enten det er i Minneapolis, Portland eller Kenosha. Vi skal ha lov og orden i gatene i dette landet uansett rase, tro og farge, sa Pence.

– Ber for dere

Under republikanernes landsmøte natt til torsdag fortalte USAs Pence også at myndighetene vil gjøre sitt for å bistå under stormen «Laura», som er ventet å skape store ødeleggelser i delstatene Louisiana og Texas. Ifølge nyhetsbyrået AP var det i forkant stor usikkerhet til hvorvidt visepresidenten ville uttale seg om den.

– Vi ber for dere, og vår administrasjon jobber tett med myndighetene i delstatene som blir rammet, uttalte han da.

I talen oppfordret han til å følge lokale og regionale myndigheters råd.

– Hold dere trygge. Vi er med dere hele veien for å støtte dere, redde dere, svare dere og hjelpe dere med å komme tilbake i de kommende dagene og ukene. Det er hva amerikanere gjør, sa han videre.