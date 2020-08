Gir makabert råd til de som nekter å evakuere

I dag treffer den kraftige stormen «Laura» Lousiana og Texas. Myndighetene frykter ødeleggelsen vil være total. Et sheriffkontor har et klart råd til dem som trosser evakueringsordren.

Kun timer gjenstår før den kraftige orkanen «Laura» treffer land ved de amerikanske delstatene Texas og Louisiana.

Myndigheter og meteorologer frykter ødeleggelser som er vanskelig å forestille seg, og hele byer er ventet å stå under vann. Ifølge CNN har vindkastene en styrke på over 150 miles i timen, altså litt over 240 kilometer i timen på det verste. I Texas er det ifølge ABC News allerede erklært krise, og flere veier i delstaten er ifølge lokale myndigheter umulige å kjøre på.

– Dette er blant topp ti orkaner til å treffe landet noensinne, sier CNN-meteorolog Tom Sater.

Nær rekordnivå

– Jeg tror skaden, uheldigvis, vil være ødeleggende på et slikt nivå at hjem ikke vil være å kjenne igjen, sier meteorolog Benjamin Schott ved det USAs værsenteret (NWS), onsdag, ifølge Nola.com.

Onsdag ble den oppgradert til kategori 4, og det er ikke langt fra å være kategorisert som kategori 5, noe som aldri har skjedd i Louisiana før, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Å se for seg en vegg med vann som er to etasjer høyt komme mot land, er veldig vanskelig for de fleste å forstå, men det er det som kommer til å skje, sier Schott.

Ifølge Reuters har over 620.000 personer fått ordre om å evakuere.

Advarer

Sheriff-kontoret i Vermilion Parish i delstaten Louisiana er klar i talen om hva som kommer til å skje om folk ikke evakuerer.

– De som velger å bli i denne veldige farlige stormen må forstå at redningsarbeid ikke kan skje eller begynne før stormen har passert, og det er trygt å gjøre slikt, skriver de på Facebook.

– Vennligst evakuer, og hvis du blir, og vi ikke kan hente deg: skriv navnet ditt, adressen din, personnummer og nærmeste pårørende som du legger i en plastpose i lommen din, skriver de videre.

Sammen med Vermilion Parish er Cameron Parish blant områdene som trolig vil bli hardest rammet, ifølge ABC News. Torsdag morgen skriver CNN at over 150 personer nekter å evakuere i sistnevnte, til tross for at de er beordret til å gjøre det.

Klargjør sykehus

Ved Christus Southeast Texas-St. Elizabeth i Beaumont i Texas har så mange mange helsepersonell meldt seg til tjeneste at det ble kø, ifølge ABC News, og sykehuset forsikrer at de er klare for stormen. En del av sykehuset ble bygget på 50-talet med målet om å kunne motstå et atomangrep, og mursteinbygget brukes nå til akuttmottak. Det er ventet at arbeiderne vil jobbe der hele den neste uken.

Kristen Hauffpaur, som har meldt seg til tjeneste, sier hun ikke vet når hun får se sin tre år gamle datter, som ble evakuert av venner, igjen. Men hun er sikker i valget om å bli:

– Dette er mitt kall, sier hun til ABC.

Byen Beumant tok stor skade under orkanen Harvey i 2017.

– Ber for dere

Under republikanernes landsmøte natt til torsdag fortalte USAs visepresident at myndighetene vil gjøre sitt for å bistå. Ifølge nyhetsbyrået AP var det ventet stor usikkerhet til hvorvidt visepresidenten ville uttale seg om orkanen.

– Vi ber for dere, og vår administrasjon jobber tett med myndighetene i delstatene som blir rammet, uttalte han da.

I talen oppfordret han til å følge lokale og regionale myndigheters råd.

– Hold dere trygge. Vi er med dere hele veien for å støtte dere, redde dere, svare dere og hjelpe dere med å komme tilbake i de kommende dagene og ukene. Det er hva amerikanere gjør, sa han videre.