Fikk telefon fra Trump i vanskelig tid: – Jeg ble helt overveldet

Pressesjef Kayleigh McEnany åpnet opp om genfeilen hun oppdaget at hun hadde under tredje dag av republikanernes landsmøte.

Under tredje dag av republikanernes landsmøte i USA fremstilte Trump-rådgiver Kellyanne Conway, som nå er på vei ut av Det hvite hus, sin sjef som en som kjemper for de som har minst:

– Jeg har sett på nært hold gjentatte ganger at han støtter og hjelper frem barn som har mistet et barn, arbeidere som har mistet jobben eller en ungdom som har mistet seg selv til narkotika, sier Conway.

Hun har lenge vært en av presidentens mest høylytte og trofaste støttespillere. Conway er en av de sentrale skikkelsene i Trump-administrasjonen som har vært til stede lengst, og ble første kvinne som har ledet en republikansk presidentkandidat til seier, en jobb hun delte med tre andre, ifølge New York Times.

– Ektemannen fra helvete

Hun har fortalt at hun har sagt fra seg jobben for å være til stede for familien. Hun er gift med George T. Conway, en iherdig Trump-kritiker, som også har tatt lignende grep. Han vil ta pause fra sitt arbeid for anti-Trump-gruppen The Lincoln Project, og vil også ta en pause fra Twitter, hvor han gjentatte ganger har kritisert presidenten.

Der George T. Conway har uttalt at presidenten ikke er mentalt skikket til rollen, har Trump omtalt sin rådgivers ektemann som «En steinkald taper og ektemannen fra helvete», skriver The Washington Post.

Aksepterte nominasjon

Hovednavnet tredje dag var visepresident Mike Pence, som i løpet av sin tale takket ja til å bli nominert som visepresidenkandidat frem mot valget 3. november.

Ifølge The Washington Post var det knyttet stor usikkerhet rundt hvorvidt Pence ville uttale seg om den kraftige orkanen «Laura», som er ventet å treffe kysten av Louisiana med voldsom kraft torsdag morgen norsk tid.

– Vi ber for dere, uttalte Pence da han omtalte stormen.



– Hold dere trygge. Vi er med dere hele veien, sa visepresidenten, som lovet at myndighetene ville stille sterkt i sin innsats.



Han takket også sin kone og barn. Kona var blant kveldens talere.

Takket Trump

Trumps pressesjef Kayleigh McEnany, som vanligvis er kjent for sin konfronterende væremåte i møte med reportere, fortalte i sin tale om da hun oppdaget at hun hadde en genetisk mutasjon som øker sjansen for brystkreft. Beskjeden kom da hun jobbet for Trump-valgkampen.

Moren hadde gjennomgått det samme, og hun valgte å følge hennes valg om å gjennomføre en mastektomi, som ifølge Store norske leksikon innebærer kirurgisk fjerning av et bryst.

– Jeg var redd. Natten før kjempet jeg mot tårene, og jeg forberedte meg på å miste en bit av meg selv.

Hun forteller at det å bli oppringt av Donald Trump og Ivanka Trump hjalp henne stort.

– Jeg ble helt overveldet, sier hun.

Hun argumenterte at presidentens personlige medfølelse viste at han støtter amerikanere med medisinske lidelser. Ifølge

– Jeg ønsker at min datter skal vokse opp i president Trumps Amerika, sier McEnany.

Hyllet kvinner

Et gjennomgående tema under tredje dag av landsmøtet var arbeidet Trump har gjort for kvinner som president, skriver nyhetsbyrået AP, og Conway var blant en av dem som talte om dette.

– For hundre år siden hjalp modige kvinner med å sikre kvinner rettigheten for å stemme. Dette har vært et århundre å feire, men også en påminnelse om at demokratiet vårt er ungt og sårbart. En kvinne i en lederposisjon kan fortsatt virke nytt. Men ikke for president Trump. I årtier han løftet opp kvinner til viktige stillinger både i forretningslivet og som president, uttalte hun.