Statsadvokaten: Mannen som ble skutt av politiet i Wisconsin, hadde kniv

Afroamerikanske Jacob Blake (29), som ble skutt i ryggen sju ganger av politiet i helgen, vedgår at han hadde en kniv, opplyser statsadvokaten i Wisconsin.

Blake «vedgår at han hadde en kniv i sin besittelse» og det ble funnet en kniv på åstedet, sa statsadvokat Josh Kaul i Wisconsin på en pressekonferanse onsdag lokal tid.

Statsadvokater sier politiet kom til stedet etter å ha fått en telefon fra en kvinne om en uønsket mann. Politibetjentene forsøkte å pågripe Blake og brukte en elektrosjokkpistol uten at det stoppet ham.

Blake gikk rundt bilen og inn på førersiden og «lente seg framover» og en av politibetjentene «avfyrte sitt våpen sju ganger». Alle skuddene traff Blake i ryggen, sier statsadvokat Kaul, som legger til at det ble funnet en kniv på gulvet på førersiden i bilen.

I etterkant av hendelsen har det vært omfattende demonstrasjoner, opptøyer og hærverk i Kenosha. Sent tirsdag kveld ble to personer skutt og drept, og en hvit person ble filmet mens han åpnet ild med et halvautomatisk våpen.

President Donald Trump vil sende føderale styrker til byen for å slå ned på opptøyene.

Politibetjenten som skjøt ble også identifisert og er suspendert mens etterforskningen pågår.

