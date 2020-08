– Ser ut til at han tok loven i egne hender og plaffet ned uskyldige

En 17-åring er drapssiktet etter at det ble løsnet skudd mot en demonstrasjon i Wisconsin denne uken.

Det har vært store demonstrasjoner i byen Kenosha i den amerikanske delstaten Wisconsin etter at 29 år gamle Jacob Blake ble skutt flere ganger i ryggen på kloss hold av byens politi.

Blake overlevde, men er ifølge nyhetsbyrået Reuters blitt lam. Tirsdag gjennomgikk han enda en operasjon for å stabilisere ryggraden hans, opplyser familieadvokat Patrick Salvi sr.

A police vehicle guards the entrance to the home of suspect Kyle Rittenhouse, 17, who was arrested on a warrant and charged with first-degree intentional homicide, following the Kenosha, Wisconsin shooting of protesters, in nearby Antioch, Illinois, U.S. August 26, 2020. REUTERS/Stephen Maturen Foto: Stephen Maturen

Som følge av de store demonstrasjonene er det innført portforbud i byen, som har omtrent 100.000 innbyggere, mellom 19 om kvelden og 07 om morgenen. Det har vært flere tilfeller av hærverk og bilbranner, og nasjonalgarden er tilkalt.

Under den tredje dagen med demonstrasjoner ble to personer skutt og drept. En tredje er skadet.

17-åring drapssiktet

Natt til torsdag opplyser Kenosha-politiet at en 17-åring er pågrepet i nabostaten Illinois. Han er siktet for drap. Politiet tror han var del av en gruppe som hadde møtt opp for å beskytte forretninger mot demonstranter.

– Det virker som at han var del av en militsgruppe som bestemte seg for å ta loven i egne hender og plaffe ned uskyldige demonstranter, sier Lieutentant Governor Mandela Barnes til TV-kanalen MSNBC.

I tillegg tror politiet at skyteepisoden kan ha relasjon til en gruppe som har forsøkt å presse byens sheriff-kontor til å midlertidig innlemme dem i sin styrke, skriver Reuters. Den forespørselen fikk gruppen nei til.

– Politibiler kjørte forbi

Ifølge Reuters er det uklart hvorvidt 17-åringen har fått oppnevnt advokat, og fylket har ikke besvart deres henvendelser om dette. Deler av skytingen ble fanget på en mobilvideo, men den viser ikke den innledende konfrontasjonen, skriver Reuters.

– Videoen viser en gruppe som springer etter skyteren, med noen i folkemengden som roper at han har skutt en mann, beskriver Reuters.

Videoen viser at personen faller i bakken, før det blir løsnet flere skudd. Ifølge Reuters ble en mann drept etter et skudd i brystet, mens en annen mann ble skadet etter et skudd i armen.

– Mens folkemengden forsvinner går mannen fritt ned gata, med hendene i været og riflen hengende ned foran ham. Flere politibiler kjørte forbi uten å stoppe ham, skriver Reuters om hva som skjedde etter skuddene ble løsnet.

Byens sheriff David Beth forsvarte dette under en pressekonferanse onsdag.

– I slike situasjoner, når stressnivået er høyt, har du utrolig tunnelsyn. Du aner ikke hva hva som skjer på utsiden, uttalte han.

Fortsetter portforbud

I et tidligere intervju, i etterkant av at drapene ble kjent, slo sheriffen hardt ned på tanken om å bruke delstatslovgivning til å midlertidig innlemme sivile hos sherriff-kontoret. Ifølge Beth ble han oppringt av noen som spurte om dette nylig.

– Kommer ikke på ta tale, svarte jeg. Med det som skjedde i går, så er det trolig den beste grunnen til hvorfor jeg ikke vil det, uttalte Beth.

Det var ordfører John Antaramian enig i.

– Når noen spør om vi ønsker militser i byen om kvelden, når politiet gjør det de skal, og sheriff-kontoret gjør det de skal, svarer jeg at vi ikke trenger mer våpen i gatene. Vi skal holde folk trygge, og nødetatene våre er trente. De er ansvarlige.