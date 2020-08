Enighet i Spekter-forhandlingene

YS og Parat er onsdag kveld kommet til enighet med arbeidsgiverforeningen Spekter om et lønnsoppgjør på 1,7 prosent.

Det generelle tillegget til medlemmene blir på 975 kroner per år etter at det ble enighet mellom partene onsdag kveld. Videre har arbeidstakerne fått gjennomslag for økt satsing på kompetansetiltak.

– Jeg er glad for at vi fikk på plass en enighet om tydeligere satsing på kompetanse lokalt, sier Parats representant i forhandlingene Bodil Røkke til Parat24.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene skal nå avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene.

Oppgjøret omfatter Parat, Delta, Finansforbundet, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Parat-medlemmer i sykehusapotek, Vitusapotek, helseforetak, Innovasjon Norge, studentsamskipnadene og Kongsberg Aviation Maintenance Service er omfattet av forhandlingene.

