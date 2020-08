SAS-kunder risikerer å motta refusjonskrav først ved nyttår

Selv om den lovpålagte refusjonsfristen for kansellerte flyreiser er én uke, regner SAS med å ha refundert kundene for kansellerte flyginger først innen nyttår.

Det fremgår av et brev fra flyselskapet til Luftfartstilsynet, som Dagens Næringsliv har fått innsyn i.

I juli ba tilsynet om en redegjørelse fra SAS og Norwegian om hvordan de lå an med refusjonskravene. Årsaken var at selskapene gikk fra å behandle refusjonskrav automatisk til å behandle dem manuelt da koronapandemien inntraff.

I svarbrevet anslår SAS at den summen selskapet hadde utestående i refusjonskrav i midten av juli, antas å være utbetalt innen 31. desember 2020.

– Det knytter seg usikkerhet til anslaget. Det skyldes at vi setter inn en rekke tiltak som ventes å øke utbetalingstakten, blant annet økt digitalisering av prosessene, testing av nye roboter og oppbemanning, samtidig som det fortsatt kommer inn nye krav etter kansellerte reiser, sier kommunikasjonssjef John Eckhoff.

Luftfartstilsynet mener at flyselskapet ikke har belyst godt nok hvorfor det tar så lang tid og har bedt om et møte med SAS.

–Vi har forståelse for den spesielle situasjonen dette er, men vi mener også at dette er et arbeid som må prioriteres for å imøtekomme forbrukernes rettigheter, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Forbrukerrådet og Virke reiseliv er blant dem som har reagert kraftig på at flyselskapene ikke har overholdt refusjonsfristen.

Svarfristen til SAS gikk ut i forrige uke, mens Norwegian har frist til 10. september.