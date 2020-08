Brudd for Aqua-Lene

I mai i fjor avslørte artist Lene Nystrøm at hun hadde funnet kjærligheten med musiker Jeppe Kristoffer Lenz.

Lenz var på den tiden tekniker og lydmann for bandet til Lene, «Aqua», og det oppsto fort søt musikk mellom paret.

Manageren til Nystrøm, Ole-Fredrik Jonsbråten bekrefter nå overfor God kveld Norge, at det paret har gått fra hverandre.

– Jeg kan bekrefte at forholdet er over, og det har det vært siden januar, skriver Jonsbråten i en tekstmelding.

Flyttet ut

I følge danske Se og Hør flyttet Lenz inn til Nystrøms hjem i Nordsjælland i Danmark tidligere i år, men skal ha kjøpt sin egen leilighet ikke lenge etter samboerskapet startet. Det fikk flere danske medier til å spekulere i om forholdet var over. Nå bekrefter altså Nystrøms manager at bruddet er et faktum.

Nystrøm var tidligere gift med «Aqua»-medlem Søren Rasted i 16 år, før det ble kjent at paret skulle skilles i 2017.

Paret fikk to barn sammen, Billy og India, og var kollegaer da de toppet hitlistene med «Barbie Girl» og en rekke andre hits på slutten av 90-tallet.