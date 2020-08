Orkanen «Laura» på vei mot land: – Ekstremt farlig

En halv million mennesker i delstatene Texas og Louisiana er blitt bedt om å evakuere som følge av orkanen «Laura».

Onsdag kveld ble den oppgradert til en kategori 4-orkan, som er den nest høyeste kategorien.

Orkanen har styrket seg kraftig det siste døgnet og vil slå brutalt ned i deler av Texas og vest i Louisiana. En orkan med denne styrken har ikke vært sett i regionen på over ti år, skriver Washington Post.

– Å se for seg en vegg med vann som er to etasjer høyt komme mot land, er veldig vanskelig for de fleste å forstå, men det er det som kommer til å skje, sier meteorolog Benjamin Schott ved det USAs værsenteret (NWS), skriver BBC.

Daoith Porm og Bunsant Khov sikrer businessen i påvente av orkanen «Laura» i Bridge City i Texas. Foto: Eric Gay / AFP / NTB scanpix

6 meter vannstigning

USAs nasjonale orkansenter (NHC) sier «Laura» nå er en «ekstremt farlig» orkan.

– Det er liten tid igjen til å beskytte liv og eiendom før vannstanden begynner å stige og vinden øker i de advarte områdene, skriver de på Twitter.

Stormen kan føre til enorme skader på bygninger, hjem og lokalsamfunn.

«Laura» er ventet å nå land mellom Houston og Lake Charles med en «katastrofal» intensitet fra torsdag morgen norsk tid, ifølge NHC.

– Stormflo med store og ødeleggende bølger vil føre til katastrofale konsekvenser fra Sea Rim State Park i Texas til Intracoastal City i Louisiana. Stormfloen kan trenge opp til 50 kilometer innover land, skriver orkansenteret på Twitter.

Vannet kan stige så mye som 6 meter.

PÅ VEI: Orkanen er ventet å treffe rundt torsdag morgen norsk tid. Foto: NHC

Ikke sett lignende

«Laura» og en annen storm, «Marco», har også herjet i Haiti og Den dominikanske republikk, hvor minst 25 mennesker har mistet livet.

Den tropiske stormen «Marco» traff Louisiana mandag med sterk vind og mye regn.

EVAKUERES: Innbyggere i Lake Charles evakueres. Orkanen «Laura» er den kraftigste orkanen som treffer land så langt i orkansesongen. Foto: Joe Raedle / AFP / NTB scanpix

– I løpet av de fem årene jeg har vært guvernør tror jeg ikke at jeg har hatt en pressekonferanse der det har vært min intensjon å formidle det alvoret jeg gjør nå, sier Louisiana-guvernør John Bel Edwards og fortsetter:

– Delstaten har ikke sett en stormflo som denne på mange tiår.

Det er også ventet at den kraftige vinden fra orkanen vil føre til tornadoer i Louisiana, Texas og Mississippi onsdag kveld lokal tid.