16-åring tiltalt for knivran – ungdomsgjeng må møte i retten

Seks ungdommer mellom 16 og 19 år må møte i retten etter voldshendelser i Oslo. Den yngste er tiltalt for blant annet grovt ran og vold mot et rettsvitne.

Ifølge tiltalen skjedde knivranet sted i januar. Sammen med flere ukjente personer skal 16-åringen ha ranet én person for 300 kroner og forsøkt å rane en annen som ikke hadde penger på seg.

Han er også tiltalt for et senere ransforsøk hvor det ble brukt kniv. Det forsøket var ifølge tiltalen gjengjeldelse for at offeret vitnet mot ham i en straffesak i februar.

De seks ungdommene er tiltalt for å ha utøvet vold mot en person eller medvirket til det i mars. Ifølge tiltalen knivstakk de to yngste offeret i armen eller medvirket til det. Duoen skal også ha drapstruet vedkommende eller medvirket til det.

Fire av dem skal også ha utført eller medvirket til en annen knivstikking.

Yngstemann må også svare for en anklage om luetyveri, mens en 19-åring er tiltalt for tyveri av enkelte verdigjenstander eller medvirkning til det. En annen 19-åring er tiltalt for en uberettiget telefonbesittelse eller medvirkning til det.

Saken kommer opp for Oslo tingrett 13. oktober. Det er satt av åtte rettsdager til saken.