Trump: – I dag sender jeg føderale politistyrker til Kenosha

USAs president Donald Trump sier han sender føderale styrker og nasjonalgarden til Kenosha, der det har vært uro etter at en svart mann ble skutt av politiet.

Trump skriver det i en Twitter-melding onsdag.

Protestene i Kenosha brøt ut etter at afroamerikanske Jacob Blake (29) ble skutt i ryggen sju ganger mens han var på vei inn i en bil søndag. Ifølge familiens advokat satt hans tre sønner i bilen da han ble skutt. Mannen overlevde, men er ifølge familien blitt lam fra livet og ned.

Natten til tirsdag gjorde demonstranter skade på flere bygninger og startet mer enn 30 branner i sentrum av byen Kenosha.

Uroen i byen i Wisconsin toppet seg foreløpig natt til onsdag, da to personer ble skutt og drept. Politiet jakter på en antatt hvit mann med en rifle.

Tenåring pågrepet etter to drap

Politiet i delstaten Illinois har pågrepet en tenåring, mistenkt for drapene på to personer under en av demonstrasjonene i Kenosha.

Gutten, som er under 18 år, er mistenkt for overlagt drap, opplyser Norman Johnson i politiet i Antioch. Stedet ligger rundt 25 kilometer fra Kenosha, som ligger i Wisconsin.

To personer ble drept i byen tirsdag kveld. Ifølge sheriff David Beth har en borgerverngruppe vært til stede i byens gater under de omfattende demonstrasjonene og opptøyene etter at politiet skjøt og skadet Jacob Blake.

En ung hvit mann ble filmet da han åpnet ild midt i gaten med en halvautomatisk rifle. Ifølge Beth ble ett av ofrene skutt i hodet, mens den andre ble skutt i brystet.

OPPRØR: Det har vært store demonstrasjoner i Kenosha denne uken. Foto: AFP

– Snublet og falt



På filmer tatt med mobiltelefoner fra to ulike skyteepisoder vises en hvit mann, med en halvautomatisk rifle som jogger rundt i midten av gata mens en folkemengde og enkelte politifolk følger etter ham.



Angivelig er dette 18-åringen som nå er pågrepet.

Man kan høre noen spørre «hva gjorde han?", hvorpå en person svarer at han har skutt noen.

Mannen med våpenet snubler og faller, og idet folk nærmer seg, avfyrer han tre eller fire skudd mens han sitter på bakken. De treffer minst to personer, deriblant en som faller over ende og en annen som snubler av gårde mens folk roper «Lege! Lege!»

Filmene viser også hvordan skytteren reiser seg opp og går nedover gaten idet flere politibiler ankommer. Mannen løfter opp hendene og går mot bilene, men flere av bilene kjører forbi ham og mot personene som er blitt skutt.