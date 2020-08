Derfor kan Messi-avgang være gunstig for Barcelona

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller og Barcelona-skribent tror at en Messi-avgang kan være godt nytt for Barcelona.

Lionel Messi ønsker seg bort fra Barcelona. TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror at det kan være gunstig for argentineren selv, men ikke minst for Barcelona.

– Kan en Messi-avskjed være bra for Barcelona?

– Ja, så klart. Det kan det absolutt. På kort sikt absolutt ikke, han er verdt mange poeng for dem. Det 8-2-tapet ble så stygt at det nesten var bra for klubben. De innser nå at her må det virkelig gjøres mye. Litt og litt fiksing vil ikke hjelpe, sier Stamsø-Møller og legger til:

– Det kreves et stort skifte. Det eneste som er store som er mulig er å selge sine største spillere, de som ikke har hele hjerte sitt i det. Det er bedre at han drar og at de får røsket opp i ting og startet på nytt.

EKSPERT: Simen Stamsø-Møller er TV 2s fotballekspert. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Klubben er desperat

Tobias Storruste Dahle, skribent for Blaugrana, Barcelonas norske supporterklubb, er enig i at å få Messi ut kan være for klubbens beste.

– Barcelona er jo den klubben i verden som betaler mest i lønn, i tillegg har de en del lån her og der, og nå har det vært pandemi. Å ha store lån og lønnsposter når man opplever inntektstap... Økonomien er ganske skakkjørt. Messi er verdens best betalte fotballspiller, da kvitter man seg med en stor lønnspost.

Dahle sier videre at Barcelonas hovedproblem har vært at de har tilbudt spillere over 30 år lange kontrakter i stedet for å selge dem.

– Det har gjort det vanskelig for dem å bygge opp et lag. I visse tilfeller, som med Luis Suárez, er det ikke engang lett å få gitt dem bort gratis. Det er ingen klubber som kan matche lønnen. Klubben har et desperat behov for å bli kvitt spillere i den alderen som Messi er, sier skribenten.

– Må få tilbake det magiske

Da argentineren slo gjennom for alvor i Barcelona var det med spillere som Deco og Ronaldinho på laget. Da Pep Guardiola tok over som hovedtrener i 2008 ble Deco solgt til Chelsea, mens Ronaldinho dro til AC Milan.

Ungguttene ble satset på og et generasjonsskifte var i gang.

– De har ikke en like god ungdomsgenerasjon nå som da. Det var Deco og Ronaldinho som skulle ut. Det er en mye vanskeligere jobb for Barca å få på plass et nytt superlag nå, sier Stamsø-Møller.

Likevel er det noe lignende Barcelona må gjøre for å nå toppen igjen, mener TV 2s fotballekspert.

– Det er ikke vits å tenke at de skal hente én. Det aller viktigste er at de får tilbake troen i klubben på at de kan være ledende på spillerutvikling og være så attraktive som de har vært i 20 år. Neste generasjons spillere må drømme om Barcelona. De må få tilbake til det magiske.

– Nå har man kommet dit hen at de ikke er der lenger, det viktigste er å få på plass. Alt må trekke i samme retning. Så må de få inn kvalitet. Det finnes mye bra, men det vil nok mange år for å få det på plass slik de vil ha det.

Livet etter Messi

Barcelona-skribent Dahle påpeker at klubben ofte har hatt en god andel katalanere på laget, men at det har alltid vært en utlending som har ledet laget i store perioder, og lister opp Johan Cruyff, Ronaldinho og sist Lionel Messi.

– De må nok dit igjen, men det er nok ikke førsteprioritet å hente én stjernespiller, for Messi er uerstatelig. Nå må det bygges. Bærebjelkene Alba, Piqué, Suárez, alle må erstattes, men det er ikke økonomisk mulig. De må hente inn unge spillere å bygge laget rundt dem, sier han.

Dahle sier at klubbledelsen vil få skylden om deres største stjerne forlater klubben, og at Barcelona allerede hadde en stor jobb foran seg også før Messi-nyheten.

– Man har hele tiden snakket om livet etter Messi. Nå begynner det, og klubben tvinges til å tenke nytt. Det kommer til å ta lang tid, men dette er forhåpentligvis med på å skjerpe de involverte.

– Dette vil være en lærepenge og en straff for styret som sitter der. Barcelona har vært en pionér innen fotballverden, både med treningskultur og fotballfilosofi. Nå henger de langt bak, nå får de anledning til å lære av sine feil, avslutter Dahle.