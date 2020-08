Molde videre i Champions League etter snuoperasjon

NK Celje 1-2 Molde

Molde møtte slovenske NK Celje i andre kvalifiseringsrunde i Champions League. Det ble en jevn affære der bortelaget avsluttet sterkt.

Da pausesignalet lød, lå Molde under etter en svak førsteomgang. Den andre omgangen åpnet derimot bedre og Etzaz Hussain utlignet for bortelaget etter en keepertabbe etter 56 minutter. Leke James satte inn 1-2 med litt over kvarteret igjen etter flott forarbeid av Magnus Wolff Eikrem og Kristoffer Haugen.

Molde er nå to steg unna gruppespillet i Champions League. Tar Erling Moes lag seg videre fra den kommende og tredje kvalifseringsrunden venter en avgjørende playoff.

Slapp inn

Slovenerne åpnet best og kom til flere store sjanser i førsteomgang. Syv minutter ut i kampen brente hjemmelaget en stor mulighet fra kort hold før Ivan Bozic limte ballen i krysset etter halvtimen. Målet ble dog korrekt annullert for offside.

Syv minutter før pause fikk derimot hjemmelaget uttelling og Molde en kalddusj. Etter flott veggspill fikk Mitja Lotric ballen tilbake og klinket den i lengste hjørne til 1-0 syv minutter før pause.

Like før pause var Molde nære utligning, men Wolff Eikrems frispark gikk via keeper og tverrligger og ut. Erling Knudtzon skjøt så over fra syv meter før pausesignalet gikk. 1-0 til pause.

Keepertabbe og mønsterangrep

Etter hvilen gikk Molde offensivt ut og skapte flere store sjanser. Den største sjansen, og bommen, sto Martin Ellingsen for. Han headet over fra fem meter etter hjørnespark.

SCORING: Etzaz Hussain utlignet for Molde. Foto: Primoz Lovric

Før ti minutter var spilt i omgangen fikk Erling Moes menn uttelling. Erik Hestad holdt en ball i spill innenfor Celje-boksen. Angriperen sentret bakover til Etzaz Hussain som skjøt midt på keeper, som fumlet ballen i eget nett til 1-1.

Molde var ikke ferdige. Kvarteret før slutt spilte Eikrem en utsøkt pasning bak ryggen på forsvarer til Kristoffer Haugen som kom på løp i boksen. På én berøring la backen inn til en umarkert Leke James som spaserte inn 1-2.

Wolff Eikrem kunne punktert kampen like etter scoringen, men midtbanespillerens skudd gikk midt på keeper. Celje forsøkte seg med et frispark på overtid, men det gikk utenfor. Dermed ble James' scoring den siste i Slovenia, og Molde er klare for tredje kvalifiseringsrunde.