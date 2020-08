– Håpløst å stenge skoler her på grunn av mye smitte på Østlandet. Det henger ikke på greip

Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal, mener «søringkarantenen» var et tydelig bevis på at reiserestriksjoner fungerte. Han mener regjeringen bør innføre lokale reiserestriksjoner dersom det blir behov for det.

Bardu kommune var en av de første som innførte «søringkarantene». Ordfører Toralf Heimdal (Sp) var en av pådriverne for innføringen tidligere i år.

Heimdal er overbevist om at søringkarantenen fungerte. Heimdal sier man fikk oppbremsing av smitten i Nord-Norge, og en sterkere bevissthet hos befolkningen om alvoret av viruset.

Vil ha restriksjoner

Nå håper han regjeringen tar ansvar, og innfører lokale reiserestriksjoner dersom det blir behov for det.

Ordfører i Bardu kommune, Torfal Heimdal (Sp). Foto: Privat

– Hvis reproduksjonstallet stiger over 1, har regjeringen ansvar for å iverksette tiltak for å hindre smittespredningen. Da er det en selvfølge å stanse for inn- og utreise, og det samme med reiser innad i Norge, sier han og fortsetter:

– Det som er viktig er å begrense ferdsel mellom områder med høyt og lavt smittetrykk.

Folkehelseinstituttet skriver at R-tallet i Norge estimeres til å være 0,73 etter 1. august 2020.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

– Bør gjelde innad i Norge også

I mars og april fikk kommunene ansvaret for å selv avgjøre om det skulle være innreiserestriksjoner og ikke. Nå er det regjeringen som må ta det ansvaret, mener Heimdal.

– Regjeringen har vært klokkeklare på at det medfører karantene dersom man kommer fra et område med større smittetrykk. Det bør også gjelde innad i Norge. Det er på lik linje som å reise over til Svinesund, mener han.

– Håpløst

Heimdal peker på at å stenge ned og stramme inn i distriktene som en konsekvens av at smittefaren øker i eksempelvis Oslo og Viken, ikke er en god løsning.

– Det er ikke slik at vi er nødt til å gjøre alt på samme måte. Det er håpløst å måtte stenge skoler her i Bardu fordi smittetrykket på Østlandet er høyt. Det henger ikke på greip, sier han til TV 2.

– Blir det mer smitte, må folk være i ro. Det er regjeringen sitt ansvar, legger han til.

– Tror du folk stiller seg bak forslaget ditt?

– Ja, jeg tror det, sier han.

Tiltro til Forsvaret

I Bardu er det godt opp mot 90 prosent av alle innreisende som reiser i forbindelse med Forsvaret. Om lag 2500 personell fra Norge og USA er tilknyttet leiren.

– Jeg har stor tillit til at Forsvaret klarer å håndtere dette på best mulig måte, både de som kommer for førstegangstjeneste, men også om det skulle komme et utbrudd, ved å isolere og sette folk i karantene, sier Heimdal.

Tidligere i år stanset man permisjonen til de i førstegangstjenesten. Dersom over tusen personer skal reise ut fra Bardu og til diverse steder i landet, øker smittefaren betraktelig, mener Heimdal.

– Til nå har det gått bra. Vår største utfordring nå er når folk skal hjem på perm. Vi er spent på utviklingen, og følger nøye med, sier han.