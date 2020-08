Engelsk landslagsback klar for Chelsea

Det bekrefter Chelsea onsdag kveld.

Ifølge britiske medier, som troverdige The Athletic, koster han rundt 50 millioner pund, eller rundt 580 millioner kroner.

– Jeg er strålende fornøyd med å slutte meg til Chelsea i denne veldig spennende tiden for klubben. Jeg ser frem til å være del av en denne unge, dynamiske stallen ledet av Frank Lampard mens vi kjemper for troféer kommende sesong. Jeg kan ikke vente på å komme i gang og forhåpentlig vil det ikke bli lenge før vi kan spille foran våre fans på Stamford Bridge, sier Chilwell.

Venstrebacken er Chelseas tredje store sommersignering denne sommeren, etter de offensive spillerne Hakim Ziyech (Ajax) og Timo Werner (RB Leipzig).

– Vi er sikre på at Ben vil tilpasse seg veldig raskt til å være en Chelsea-spiller og siden terminlisten for 2020/21 er spesielt travel, vil han være et fantastisk tilskudd til stallen som trengs for å kjempe om trofé.

Og den stallen kan fort bli enda bredere. Det er trolig bare et spørsmål om tid før Thiago Silva-overgangen også blir bekreftet. Midtstopperen kommer gratis fra PSG. Samtidig er det også sterke og troverdige rapporter om at Kai Havertz (Bayer Leverkusen) og forsvarsspilleren Malang Sarr (Nice) blir Chelsea-spillere.

Chilwell kom opp gjennom Leicesters ungdomssystem, og spilte totalt 123 kamper og scoret fire mål for klubben før han nå skifter beite til London.

Han har også notert seg for elleve landskamper, men må stå over de kommende oppgjørene mot Island og Danmark i Nations League på grunn av en liten skade.

Chilwell fikk sine første Premier League-kamper for Leicester i 2016-17-sesongen, året etter klubbens sensasjonelle tittel.