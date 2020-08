14-åring fløyet til sykehus etter crossulykke på jorde

Politiet fikk melding om at en gutt på sykkel har kollidert med en bil klokken 16.56, og rettet det senere til at gutten kjørte cross sykkel.

– Ulykken skjedde på et jorde hvor to crossere og en bil kjørte samtidig. Ulykken skjedde ved at det ble en kollisjon mellom den ene crosseren og bilen, skriver politiet på Twitter.

Den skadde gutten er 14 år, og var fører av crosseren. Skadeomfanget er ukjent.

– Han er tatt hånd om av ambulansepersonell som møter luftambulansen for videre transport til sykehus, opplyser politiet.

De opplyste klokken 17.10 at politi og ambulanse er på stedet, og at helsepersonell er i kontakt med gutten.

Saken oppdateres.