Fikk vite at feriehuset i Spania ble forsøkt okkupert: – Skremmende

På vei hjem fra hytta kom familien Emblem over et Facebook-innlegg som viste at noen forsøkte å okkupere feriehuset deres i Spania. Da hev de seg på det første flyet.

At familien Emblem fra Sotra fikk vite at feriehuset deres i Torrevieja i Spania var forøkt okkupert var en ren tilfeldighet.

– Det er forferdelig, og veldig frustrerende, sier Cecilie Emblem.

Hun og pappa Trond måtte haste til Spania for å redde sitt eget feriehus. Et feriehus de har eid i over 22 år.

Pratet med okkupantene

Erik Krane og Bente Lizzi Damgaard Jensen bor nemlig i nabohuset til familien Emblem, men kjenner ikke familien. Da de så at det kom ukjente personer til inngangsporten,og klipte over kjettingen, ante Krane ugler i mosen.

– Jeg gikk bort og pratet med én av dem. Han sa til meg at de var der på vegne av sin sjef, og skulle rense hagen for de nye eierne. Det kunne ta opp til seks måneder, forteller Krane til TV 2.

– Jeg sa at vi som naboer var redd for husokkupanter i disse tider, noe han forsto veldig godt, sier han videre.

Ante fare

Etter å ha gått tilbake til sitt eget hus begynte han og kona å tenke på det de hadde sett og hørt.

– Derfor gikk jeg bort for å få noen flere svar litt senere. Da var de allerede reist, men de hadde satt igjen hunden sin og en stor verktøykasse. De hadde også hengt opp en ny hengelås på porten, sier Krane.

Krane skjønte kjapt at dette kunne dreie seg om noen som forsøkte å okkupere hjemmet til nordmennene, og la ut en melding på Facebook, i håp om å komme i kontakt med eierne av huset. Etter en liten stund fikk de og familien Emblem kontakt med hverandre.

Erik Krane og Bente Lizzi Damgaard Jensen sørget for at feriehuset til familien Emblem ikke ble okkupert. Foto: Terje Aspdahl / Spaniaavisen.

Kastet seg på flyet

Krane tok deretter kontakt med lokalt politi og sivilipoliti. Samtidig hastet Trond og Cecilie Emblem til Spania. De hadde 24 timer på seg, ellers ville huset vært tapt.

Okkupasjon av tomme ferieboliger er blitt et stort problem i Spania, ettersom loven beskytter husokkupanter. Har de klart å oppholde seg i en bolig i over 48 timer uten at politiet har tatt affære, kan de ikke lenger kastes ut.

Derfor hastet det. De måtte kunne dokumentere at de var rettmessige eiere av huset.

– Vi slapp alt vi hadde i hendene, og kastet oss på flyet, forteller Cecilie Emblem til TV 2.

På under tolv timer var hun og Trond Emblem på plass i Spania for å redde sitt eget hus fra å bli okkupert.

– Å få den beskjeden er helt forferdelig. På grunn av covid-19 har vi ikke fått være i Spania på seks måneder, men i dette tilfelle hadde vi ikke noe valg, sier hun.

– At man kan gå inn og bare ta et hus er skremmende. Man tar jo loven i egne hender, og spanske myndigheter favoriserer dem. Man er jo rettsløs dersom de klarer å okkupere hjemme ditt, sier Trond.

– Noe må gjøres med den loven, det er helt utrolig at det går an, legger datteren til.

Okkupantene som kom tilbake samme kveld på søndag, ble møtt av lokalt politi og sivil politiet. Ifølge Krane ble han ene okkupanten arrestert, mens den andre personen forsvant.

Klar anbefaling

Redaktør i Spaniaavisen, Terje Aspdahl, som fortalte om historien først, forteller at loven sikrer hjemløse et tak over hodet, dersom det er et ubebodd hus som står tomt.

– Når man da ikke har vært i feriehuset sitt på mange måneder, har blant annet gresset grodd. Da kan det se ut til at huset er ubebodd, sier han.

Derfor anbefaler han om å holde kontakt med naboer og bekjente i Spania.

– Vi har leid inn en som går hagevakt for oss, sier Emblem.

Hørt lignende historier

Erik Krane har bodd i Spania i 20 år. Han forteller at han har hørt lignende historier tidligere.

– Man begynner å kjenne på lover og regler. Vi er oppmerksom på at det kan skje, og det er derfor jeg var så tidlig ute med å kontakte de som forsøkte å okkupere huset deres.

Han har en klar anbefaling til alle som har hus i Spania:

– Man burde ha noe som ser til huset sitt. Spesielt i disse tider. Folk vet at huseiere ikke drar ned hit, og det utnytter folk, sier Krane.



I etterkant av denne historien har Krane fått flere henvendelser fra nordmenn som har feriehus i Torrevieja, men som ikke får reist.

– Det er tydelig på at det er mange som føler at dette er et problem, og det forstår jeg godt. Man får ikke dratt til Spania, og blir engstelig, sier han.

Takker naboene

Familien Emblem fikk reddet feriehuset sitt fra å bli okkupert, mye takket være oppmerksomme naboer.

– Vi vil bare takke dem kjempemasse, og i går kveld var vi rundt i nabolaget for å vise vår takknemlighet, sier Emblem.

– Hadde det ikke vært for dem, hadde vi stått her uten hus.