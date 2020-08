Værtrøbbel for Mission Impossible

– Vi ligger fem dager bakpå på grunn av store værutfordringer. Oppe på fjellet har det vært skiføre, kraftig vind og flyvingene med utstyr stopper naturligvis helt opp, sier lineprodusent Per Henry Borch i TrueNorth som spiller hovedrollen i kulissene når store filmproduksjoner skytes i Norge

Innspillingen som er planlagt på Hellesylt og i Romsdalen de neste tre-fire ukene, kan bli utsatt.

60 tonn med betongblokker flys nå opp til Helsetkopen. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi jobber alt vi kan for å ta igjen tiden vi har tapt. Det er mye filmteknisk utstyr som skal løftes opp og testes, og har et press på oss. Men sikkerheten går foran alt, sier Borch.

Sikring

Det skal blant annet flys opp 60 tonn med betongblokker til fjellet Helsetkopen på Hellesylt som skal brukes til forankring.

– Det blåser mye oppe på fjellet og vi flyr opp toalett og brakker som skal sikres for at de ikke skal blåse utfor kanten. Alt må være sikret, både for de som jobber der oppe og de som bor nede i dalen slik at de ikke får et toalett i hodet, forklarer Borch.

Et filmcrew på 400 personer og 12 helikopter skal i sving når actionscener med Tom Cruise skal spilles inn. Det er blant annet innført flyforbud i hele Romsdalen og i dalen fra Hellesylt sentrum og opp mot Helsetkopen.

– Det er et massivt rigg og mye som skal på plass. Det er filmcrew som kommer fra storbyen, og som ikke er vant til å ferdes i naturen på samme måte som nordmenn. Vi kan ikke ha folk snublende rundt der oppe på fjellet og skade seg eller ramle utfor kanten, sier Borch.

Tom Cruise har selv bekreftet i telefonsamtale med kulturminister Abid Raja at han komme til Norge for å spille inn Mission Impossible. AFP PHOTO / Alex Edelman

Borch snakker kun om filmprosjektet Libra og tar ikke ordet Mission Impossible eller Tom Cruise i sin munn. Men han snakker gjerne om gleden ved å få Paramount Pictures til å velge Norge.

– Vi har jobbet med dette prosjektet i halvannet år og jeg synes det er fantastisk bra at de velger å filme her, og ikke minst at det skjer over et lenger tidsrom.

Nye filmer

Borch vært sentral under innspillingen av Downsizing med Matt Damon, Mission Impossible Fallout på Prekestolen, James Bond på Atlanterhavsveien og Marvel med Scarlett Johansson på Sæbø i fjor. Nå letter han på filmsløret og avslører at det trolig blir mer.

– Jeg tror det handler om meritter og hva man har gjennomført tidligere. Ryktet sprer seg - ikke hva jeg holder på med - men at Norge klarer å levere. Det er det som drar for hvert prosjekt vi har, og flere vil komme. Vi har andre prosjekt som vi kan snakke mer om neste år, avslører Borch og legger til at insentivordningen er svært viktig der Libra har fått 50 millioner kroner fra Norsk Filminstiutt.

ROMSDALEN: Her skal scener til Mission Impossible 8 med Tom Cruise spillesinn. Foto: Arne Rovick /TV 2

I Romsdalen skal et togsett som forestiller Orientekspressen brukes til å spille inn scener på Raumabanen. Ifølge Åndalsnes Avis blir Raumabanen stengt for togtrafikk i to uker.

– Det må jo være en av verdens fineste jernbaneturer. Det er jo natur og dramatisk landskap som trekker utenlandske produksjoner til Norge. Man er jo i konkurranse med hele verden og det er jo ikke tilfeldig at man havner her, sier Borch.

Hurtigruta

Linjeprodusenten skryter at hvordan det blir tatt i mot på Åndalsnes og på Hellesylt.

– Vi blir veldig positivt mottatt og er glad for å være på disse to stedene. For oss er det viktig å gjøre så godt arbeid som mulig og et så godt inntrykk at vi blir ønsket velkommen tilbake, sier Per Henry Borch.

VG melder at crewet skal trolig bo på to Hurtigrute-skip.

– Hurtigruten har inngått en avtale med produksjonsselskapet Truenorth om utleie av to skip fra slutten av august til slutten av september. De skal leie MS «Vesterålen» og MS «Fridtjof Nansen», bekrefter kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege overfor VG.