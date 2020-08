Fotballstjernen falt om med hjertetrøbbel for andre gang: – Spennende å se om han vil spille videre

Ajax-forsvarer Daley Blind falt om i en treningskamp mot Hertha Berlin tirsdag kveld. Nederlenderen gikk i bakken, skrek av smerter og medisinsk personell kom til. Etter noen minutter gikk han selv av banen.

Forsvarsspilleren, med fortid i Manchester United, fikk påvist hjerteproblemer i fjor. Etter en Champions League-kamp mot Valencia i desember klagde Blind på svimmelhet. I etterkant fikk han påvist en betennelse på en hjertemuskel, og han ble utstyrt med en ICD (internal cardiac dialibilitaor) som skal slå i gang rytmen igjen med et sjokk.

I treningskampen tirsdag, slo Blinds automatiske defibrillator seg av.

– Daley Blinds ICD slo seg av. Han ble byttet ut med en gang og føler seg ok nå, han føler seg fin. Vi skal gjøre undersøkelser på dette nå, sa Ajax-trener Erik ten Hag til Ziggo Sport etter tirsdagens treningskamp.

Best wishes to one of the nicest men in football, hope you’re ok bro 🙏🏾❤️ @BlindDaley — Ashley Young (@youngy18) August 26, 2020

Best wishes from Berlin! 🙏 #HaHoHe — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 26, 2020

– Hjertet er så komplisert

I 2011 falt Carl-Erik Torp om med hjertestans i kampen mellom Sogndal og Brann på Fosshaugane Campus. Branns tidligere midtbanespiller fikk satt inn en ICD etter hjertestansen. Etter under en uke på sykehus fikk Torp beskjed av legene om å legge opp som toppidrettsutøver.

– For meg var anbefalingen å legge opp fordi de visste ikke hva konsekvensene ville bli, sier Torp til TV 2, og legger til:

– Hjertet er så komplisert. Jeg har satt meg inn i en del ting, samtidig kan jeg ingenting. Det er ekstremt individuelt og mange nyanser som spiller inn.

Hvorvidt Daley Blind vil fortsette med å spille fotball, i motsetning til Torp, er uvisst.

– Her er det noe risiko, men han kan fortsette med ICD. Men det er flere ting jeg lurer på, for man skal ikke få en kraftig støtskade på den, for eksempel. Nå blir det spennende å se hva som skjer videre og om ICDen har hjulpet ham.

– Det blir spennende å se om han kommer til å spille videre. Han har jo familie og vil leve lenge til.

– En påkjenning

Torp tok selv hensyn til familien da han la opp. Uten at han ønsker å spekulere i hva som skjer med Blind, sier han at å spille videre med hjerteproblemer kan bli en utfordring for både ham og familien.

HJERTESTANS: Carl-Erik Torp segnet om i Sogndal i 2011. Foto: Yttri, Tor

– Hadde jeg ikke hatt noen å ta hensyn til, så hadde jeg spilt videre. Den risikoen kan man ta fordi fotballen tilbyr såpass mye. Når man har familie er man ikke villig til å ta den risikoen lengre.

– Man vil ikke løpe rundt på en bane der alle er redde for deg. Det er ubehagelig og ikke noe kult for han at flere millioner mennesker skal se at han faller om og skremmer dem. Det er en påkjenning, sier Torp.

Utvikling

Den tidligere midtbanespilleren sier også at forskningen på hjerteproblemer i idretten har tatt steg siden han falt om høstkvelden i Sogndal for ni år siden.

– Det har vært en rivende utvikling på ting, og man kan sammenligne resultater med flere caser. Forskningen har kommet lengre. Det kan hende de hadde vurdert meg annerledes nå enn for ni år siden.

– Det kan være de har utelukket noe som gjør at Blind kan kjøre på. Det er som regel opp til spillere selv. Man er ekstremt trygg med en ICD, den har aldri ikke virket for unge, friske mennesker. Det er ingen grunn til at han ikke skal våkne igjen, avslutter Torp.