Politiet vil fengsle passasjeren som er siktet for drapsforsøk på bilfører

Passasjeren som er siktet for å ha forsøkt å drepe sjåføren i en bil som kolliderte med en tankbil på E18 i Porsgrunn, fremstilles for varetektsfengsling.

– Vi har ikke fått avhørt siktede eller andre vitner, så vi er redde for at han kan påvirke bevis, i hovedsak fornærmede, siden han heller ikke er avhørt ennå, sier politiadvokat Julianne Angre i Sørøst politidistrikt til NRK.

Politiet ber om at den 32 år gamle mannen varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud.

Det var mandag kveld at en personbil kolliderte med en tankbil på Langangenbrua på E18 i Porsgrunn. Tirsdag ble passasjeren, en mann fra Lillestrøm, siktet for drapsforsøk på sjåføren.

Sjåføren ligger på intensiven på Rikshospitalet med det som tirsdag ble omtalt som kritiske skader.

Det er video fra dashbordkameraer i to kjøretøyer og opplysninger fra vitner på stedet som gjør at politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drapsforsøk.

Mannens forsvarer, Bjørn Erik Rødser, sier til Varden at 32-åringen ikke erkjenner straffskyld, men at han samtykker til fengsling. Fengslingen vil dermed gå som en såkalt kontorforretning der den siktede ikke er til stede i retten.

– Det ligger ikke noen erkjennelse av straffskyld i dette, men en erkjennelse av at det er en sak som må etterforskes, og at politiet trenger tid til det, sier han.

Ifølge Telemarksavisa er den siktede en del av et kriminelt miljø på Romerike og er straffedømt en rekke ganger, blant annet for narkotikalovbrudd.