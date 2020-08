Avslørte bestillingsovergrep ved en tilfeldighet

Først trodde politiet at mannen hadde lastet ned overgrepsmateriale. To år senere oppdaget de mye mer.

Det hele startet med et tips fra amerikanske FBI i 2016. En datamaskin i Norge vekket interessen til amerikansk etterretning. Kripos ble varslet, og saken gikk til etterforskning hos norsk politi.

Da beslag senere ble gjort, oppdaget politiet store mengder overgrepsmateriale. Saken kunne fort ha endt der.

I 2018 ble imidlertid beslaget gjennomgått på nytt. Da kom etterforskerne, nærmest ved en tilfeldighet, over videoer som de ikke hadde forventet å finne.

Overgrep og menneskehandel

Torsdag starter det som er den mest omfattende overgrepssaken som går for Bergen tingrett denne høsten. Det er satt av fem og en halv uke til behandling av saken. Frem til 2. oktober skal statsadvokat ved Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter, Ellen Cathrine Greve, føre bevis for det påtalemyndigheten mener mannen i 50-årene har gjort seg skyldig i:

En rekke tilfeller av medvirkning til grove, seksuelle overgrep over en periode på tre og et halvt år.

I flere tilfeller å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Menneskehandel.

Besittelse av overgrepsmateriale.

Strafferammen for flere av forholdene er 21 år fengsel.

– Erkjenner det vesentlige

Ifølge tiltalen skal mannen ha medvirket til flere av overgrepene ved å gi detaljerte instrukser via chat om hvordan disse skulle utføres til en motpart som befant seg på Filippinene.

Motparten har ifølge tiltalen deretter utsatt ofrene, barn, for de overgrepene som mannen har bedt om. Dette har den tiltalte deretter betalt motparten for.

– Min klient erkjenner det vesentlige av tiltalepostene mot ham, sier en av mannens to forsvarere, Torbjørn Kolås Sognefest, til TV 2.

Det er oppnevnt to forsvarere fordi påtalemyndigheten er representert av aktor Greve og en bisitter. Dermed skal også tiltalte ha to forsvarere.

Tiltalt for menneskehandel

Til sammen mener påtalemyndigheten at det dreier seg om alvorlige overgrep mot en rekke barn.

Det er blant annet kombinasjonen av antall fornærmede og den sårbare sosiale og økonomiske situasjonen disse befant seg i, som gjør at påtalemyndigheten mener mannen også skal dømmes for menneskehandel.

FORSVARER: Advokat Torbjørn Kolås Sognefest er den tiltaltes forsvarer. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

I et av tiltalepunktene mener påtalemyndigheten at barnet som blir utsatt for overgrep, er yngre enn ti år. Dette legger påtalemyndigheten til grunn, selv om det fremgår av tiltalen at identiteten til barna som utsettes for overgrep er ukjent for politiet.

Grundig dokumentert

Det har de senere år vært flere lignende saker for norske domstoler, der såkalte fjernovergrep er tema.

Det spesielle ved saken som starter i dag er at de overgrepene mannen står tiltalt for er uvanlig grundig dokumentert, gjennom nettopp de videoopptakene som politiet fant under sin grundige gjennomgang av det beslaglagte materialet.

Det var disse videoene, lagrede skjermopptak av streaming av overgrepene, som gjorde at saken fikk en helt annen karakter enn det man først antok.

Da gikk saken fra å handle om en som hadde lastet ned overgrepsmateriale, til å handle om en som påtalemyndigheten mener aktivt har medvirket til en rekke seksuelle overgrep.

TV 2 får opplyst at aktoratet vil føre ti vitner, hvor de fleste er spesialetterforskere som har arbeidet med saken.