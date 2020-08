Tidligere LO-leder kaster seg inn i Giske-striden: Ber «utenforstående» holde seg unna

Gerd Kristiansen sier hun er forundret over at folk utenfor Trøndelag blander seg inn i valget av ny fylkesleder. Hun sier også at Giske er viktig for partiet.

Utspillet kommer bare timer etter at Aps leder av kvinnenettverket, Anette Trettebergstuen, rykket ut i TV 2 og sa det var for tidlig med et comeback for Giske.

Den tidligere Ap-nestlederen er enstemmig innstilt som fylkesleder i Trøndelag Ap.

– Det er lett for andre som ikke har opplevd noen ukultur selv å mene at man skal legge ting bak seg, men for de som har stått midt i det, hatt negative erfaringer selv eller varslet oppleves dette som et nytt slag i trynet, sa Trettebergstuen til TV 2.

LO-Gerd: – Forundret

Nå mener Gerd Kristiansen at folk utenfor Trøndelag må la Trøndelag få velge den lederen de vil.

– Jeg tenker at Trøndelag må få velge sin leder. Det forundrer meg at så mange utenforstående blander seg inn. Folk som ikke har noe med det å gjøre uttaler seg. Jeg vil ikke ha noen mening om han bør bli fylkesleder. Trøndelag bør få velge leder selv, sier Kristiansen, og legger til:

– Det virker som han har stor støtte. Da jeg hørte valgkomiteen la frem sin innstilling, virket det som støtten er så bred at det bare måtte bli sånn.

– Er Trond Giske en samlende kandidat?

– Valgkomiteen har bare lagt frem en innstilling. Valget er ikke avgjort. Nå skal partidemokratiet avgjøre. Årsmøtet velger og det blir spennende på lørdag.

Kristiansen var LO-leder fra 2013 til 2017, og satt dermed i Arbeiderpartiets sentralstyre.

– En viktig politiker

Hun legger til at hun mener Giske er en viktig politiker for Ap.

– Jeg mener han er en viktig politiker. Han er en dyktig politiker. Det kan ingen ta fra han, sier den tidligere LO-lederen.

Jonas Gahr Støre har onsdag ikke ønsket å la seg intervjue om Giskes mulige comeback.