Bekymret for studenter: – Mange vil gå på en skikkelig smell

Høyskolelærer Tom Drange frykter at studenter med sosial angst vil få store problemer med å komme tilbake til vanlig undervisning.

For mange studenter har studiehverdagen blitt snudd på hodet på grunn av koronapandemien. Fulle forelesningssaler og seminargrupper har blitt erstattet med digital undervisning og videoforelesninger.

Men det er ikke alle som synes det er negativt at mesteparten av undervisningen nå foregår digitalt.

– Studenter med sosial angst synes nok det er deilig å slippe den fysiske undervisningen, fordi de unngår situasjoner de synes er ubehagelige. Men det kan få store konsekvenser hvis de bare blir sittende inne, sier høyskolelærer Tom Drange.

Han er bekymret for hvordan digital undervisning påvirker de sårbare studentene over tid.

AKTUELL: Dranges doktorgrad ble plutselig svært aktuell på grunn av koronakrisen. Foto: Privat

– Jeg frykter at det er mange studenter som ikke kommer tilbake, sier Drange.

– Vi vet sjokkerende lite

Tom Drange jobber som høyskolelærer på Noroff og skriver for tiden en doktorgradsavhandling om sosial angst blant IT-studenter som har digital undervisning.

Sosial angst er ifølge Norsk Helseinformatikk en kronisk angst for en rekke dagligdagse situasjoner hvor du møter andre mennesker eller der du skal prestere noe.

– Vi vet sjokkerende lite om hvordan det påvirker studenter med psykiske utfordringer å ha digital undervisning.

Etter at koronapandemien traff Norge med full kraft i mars har mange studenter blitt mer isolert i hjemmet, med digital undervisning og hjemmekontor. Drange er bekymret for hva som vil skje når samfunnet skal gå tilbake til normalen.

– Vi har ingen anelse om hvilke langtidsvirkninger dette kan få, sier Drange.

Går på en smell

I sitt arbeid med doktorgraden fokuserer Drange på hvordan studenter med sosial angst takler digital undervisning, som er et tema det er gjort lite forskning på tidligere.

Studenter med sosial angst blir til vanlig eksponert for frykten ved å møte opp på fysisk undervisning og forelesninger.

– Når de får lov til å isolere seg hjemme, slipper de å utfordre seg selv. Jeg tror mange vil gå på en skikkelig smell når de må tilbake til hverdagen, sier Drange.

Han tror det kan bli en skummel utvikling hvis man ikke klarer å følge opp de sårbare studentene.

– Jo lenger de sitter inne, jo vanskeligere tror jeg det blir for dem å ta steget ut i verden igjen, sier Drange.

Må følge opp

Andreas Trohjell i Norsk Studentorgansiasjon er også bekymret for hvordan den digitale undervisningen påvirker studentene, både faglig og psykisk.

– Det er åpenbart at dette påvirker studentene. Når man sitter alene foran PCen på en liten studenthybel hele dagen er det utfordrende å bli engasjert i det faglige og sosiale miljøet, sier Trohjell.

Han mener institusjonene har et stor ansvar for å følge opp studentene.

– Vi vet at mange studenter sliter med ensomhet og sosial angst. Hvis man er i den situasjonen er det vanskelig å komme inn i studiemiljøet, så her må institusjonene hjelpe studentene, sier Trohjell.

DROPPE UT: Trohjell er bekymret for at flere studenter kommer til å droppe ut dette semesteret. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

– Vi må ta det på alvor

Selv om mange studenter gleder seg til den dagen all undervisning kan foregå som normalt, tror Trohjell at det kan bli vanskelig for noen.

– Noen studenter vil nok synes det er utfordrende å gå tilbake til fysisk undervisning. Det er noe vi må ta på alvor, sier Trohjell.

Tom Drange håper at sårbare elever får den hjelpen og tilretteleggingen de trenger for å komme seg tilbake til den fysiske undervisningen.

– Det handler nok mye om å være bevisst og konfrontere sin egen frykt. I tillegg er det viktig at vi tilrettelegger sånn at studentene får utfordre seg, sier Drange.