Spesielle bein gjør at Tour-favoritten sliter med ryggen

Spill Tourmanager her!

Tre dager før Tour de France starter er det svært vanskelig å spå hvilke ryttere som vil kjempe om den gule trøyen de neste tre ukene. Primoz Roglic og Egan Bernal er på papiret de største favorittene, men begge to sliter med skader like før det braker løs.

Det gjør årets Tour til en svært åpen affære. Oppkjøringsrittene taler til Roglics fordel. Han var nærmest uslåelig før den ubeleilige skaden kom. Ineos viste svakhetstegn i fjellene. I siste liten ble Richard Carapaz hentet inn for å hjelpe Bernal i fjellene. Geraint Thomas og Chris Froome må følge rittet fra sofakroken.

Gabriel Rasch, sportsdirektør i Team Ineos-Grenadiers, innrømmer at det sterke Jumbo-Visma-laget, med Roglic og Tom Dumoulin i hovedrollene, har gitt det britiske storlaget hodebry.

– Vi er kanskje litt i utfordrerposisjon. Roglic har vært uslåelig så langt. Dumoulin og hele Jumbo-Visma-laget er utrolig gode. Det har vi tenkt mye på. Det er tanker om at de kan sitte igjen med flere folk i fjellene enn det vi kan. Det blir viktig å rullere litt på arbeidsoppgavene for hjelperytterne våre for å være sikre på at vi er gode nok på de dagene vi skal være gode. Vi har ryttere som trener for treukersritt. Både Bernal, Carapaz og Pavel Sivakov kommer til å være gode i den siste uken, slår Rasch fast.

Bernal måtte trekke seg underveis i Critérium du Dauphiné. Da lå han på andreplass i sammendraget bak Roglic. Ineos har hele tiden understreket at Bernal ble trukket ut av rittet for å være på den sikre siden.



En vond rygg har plaget Bernal. Nå forteller Rasch hvorfor supertalentet sliter med ryggen.

– Han har en lengdeforskjell på beina sine på nesten 1,5 cm. Hver år - når han begynner å kjøre løp - blir han stiv i rumpa. I år var det sein sesongstart. Det var tøffe løp hver dag i Frankrike. Han ble veldig stiv. Det satt seg i ryggen og presset på en nerve. Nå har han fått behandling og er så godt som bra. Vi er trygge på at det vil gå bra slik det har gjort de andre årene, betrygger han.