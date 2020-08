En positiv test er krise, men det er én ting Tour-lagene frykter mer

Tour de France begynner lørdag kl. 13.30 på TV 2 og tv2sumo.no. Se lagpresentasjon torsdag kl. 18 på TV 2 Sport 2.

Det er tre dager til Gabriel Rasch debuterer som hovedansvarlig for sykkelsportens Real Madrid, Ineos Grenadiers. Nordmannen har god rutine med å være sportsdirektør på sykkelritt, men denne gangen hviler det et ekstra ansvar på Raschs skuldre.

– Jeg er spent, men jeg tror vi har plukket ut de åtte beste. Vi har en god plan for Tour de France, forteller Rasch.

Korona-situasjonen i Frankrike gjør arbeidsforholdene krevende. Ved to positive koronatester innad i laget risikerer Ineos å bli kastet ut av rittet. Det kommer nok til å bli gjort skjønnsmessige vurderinger underveis, men Rasch frykter konsekvensene dersom det viser seg at en rytter får påvist korona.

– Ved én positiv test blir laget isolert. Så kommer det an på hvem den personen har hatt kontakt med. Har vi én positiv test blant rytterne, er det krise, men de bruker maske og er veldig forsiktige. De holder avstand når de spiser. Det har vært snakk om at laget ryker ut ved to positive tester, men det kommer nok an på hvor langt vi er ut i Touren, sier Rasch.

Betyr alt

Sikkerheten til rytterne og støtteapparatet er alfa og omega for i det hele tatt å være i posisjon til å ta den gule trøyen.

– Det er gjort mange tiltak for at alle skal være friske, og vi er sinnssykt nøye når vi kommer inn i boblen. Vi har ikke omgang med omverdenen. Hvis ingen drar med seg sykdom hjemmefra og blir syke de første dagene, skal det gå bra. Vi gjennomfører to tester før vi går inn i boblen. Den siste tre dager før start. Vi spiser ikke på restaurant. Vi har med egen takeaway-kokk, og vi drar ikke på butikker. Vi har én mann som handler ut i verden. Vi bruker maske hele tiden i tillegg til å sprite oss og vaske hender. Vi måler temperaturen hver morgen før vi spiser, forteller han.

I kokende varme er Rasch pålagt å sitte med ansiktsmaske i bilen. Det blir bare én av mange utfordringer.

– Det er ganske intenst når man skal snakke med rytterne via radio i bilen, ha kontroll på hva som er rundt neste sving og ha kontroll på støtteapparatet i langesonene. Det koker litt da, men man må bare bli vant til det, forteller han.

En utfordring utenfor lagenes kontroll er publikum langs veiene. Rasch håper og tror at det vil gå bra.

– I Dauphiné merket vi at det franske folket var veldig glade for at det endelig skjedde noe. Det var masse folk over fjellene. De er som nordmenn. De reiser opp i fjellene og står med halvannen meters mellomrom. Det er familier med plakater. Det er lett å fokusere på de få som gjør tullete ting, men det er veldig mye bra publikum, sier han.

En utfordring

NTTs sportsdirektør Gino van Oudenhove håper ASO tar lærdom at det som skjedde med Bora-laget før Bretagne Classic. Da testet en rytter positivt på korona, men det viste seg å være en falsk positiv prøve.

– Det første vi gjør når vi lander i Nice er å bli testet. Vi har gjort en seksdagerstest som ble tatt for tre dager siden. Jeg får håpe at alle er negative. Det er ganske strenge regler, og det blir en annerledes Tour de France, sier Oudenhove.

– Jeg håper ASO tillater at vi får en test nummer to, for vi har ved flere tilfeller sett at prøver er falske positive. Det er folk som har testet positivt for så å teste negativt dagen derpå. Vi er reddere for det enn at noen blir positive. Vi kan ta inn en annen rytter før start på lørdag, og vi har to reserver klare som testes hjemme. Men hvis vi får en positiv test seinere, ligger vi tynt an, fortsetter han.

Også Edvald Boasson Hagen frykter feil i testene.

– Det er alltid en risiko for at man kan få en falsk positiv test. Det er det jo også for å få en positiv test, men jeg har tatt mange tester den siste uken, så da får vi håpe at den siste er det også, sier Boasson Hagen til TV 2.

Sykkelsportens Real Madrid har et arsenal av gode ryttere å velge mellom. Mange ble overrasket da både Geraint Tomas og Chris Froome, to tidligere Tour-vinnere, ble vraket til treukersrittet.

– Det var vanskelig. Jeg er glad vi hadde is i magen og ventet såpass lenge med å ta ut laget. Til sjuende og sist var ikke Geraint Thomas helt klar. Det samme med Chris Froome. Han trenger mer tid. Det var bedre for dem å være kapteiner i Giroen og Vueltaen. Det er to vinnerskaller, og de vil jo ikke reise til Touren for å være hjelperyttere på flatene. De vil helst være sistemann i fjellene. Det var de ikke klare for, sier Gabriel Rasch.

