Kvinnepolitisk leder i Oslo Ap går av etter Giske-nyhet

Dagen etter det ble kjent at Trond Giske innstilles som ny fylkesleder i Trøndelag Ap, gikk kvinnepolitisk leder i Oslo Ap av.

– Det stemmer at jeg har gått av som leder av Kvinnenettverket i Oslo Ap etter 8 år. Det er ingen tvil om at dette vervet har endret innhold og omfang siden desember 2017, sier Husvik i en skriftlig kommentar til TV 2.

Hun gikk formelt av tirsdag, dagen etter det ble kjent at Trond Giske innstilles som ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

– Noen må hjelpe meg

Husvik opplever at arbeidsmengden knyttet til metoo ikke har blitt mindre siden 2017.

– Jeg ba om avløsning da valgkomiteen jobbet tidligere i vinter, da jeg så at jeg ikke hadde tid til å ivareta helheten i vervet. Arbeidet med Metoo og oppfølging av damene som trengte å prate om dette tok all ledig tid, kombinert med det å være i full jobb som lærer i Oslo-skolen, sier Husvik, og legger til:

– Den tilliten skal jeg fortsette å ivareta, og jeg skal fortsette å stille opp for damene i partiet vårt som styremedlem i Oslo Ap, men noen må hjelpe meg med resten.

– Har denne avgangen sammenheng med at Giske er innstilt som fylkesleder?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg tenker at jeg allerede sagt forklarer dette godt nok, sier Husvik.



Varslet om metoo-tilstander

Husvik varslet om en ukultur i Ap allerede fem år før metoo-bølgen.

«Flertallet av de jentene jeg kjenner i Arbeiderpartiet har opplevd seksuell trakassering eller at menn gjør bevisste og ubevisste forsøk på å misbruke sin makt», sa Husvik til Dagsavisen i 2012.

I et portrett med samme avis i 2018 uttalte Husvik:

– Det var ikke sånn at jeg så Alyssa Milano skrive «metoo» på Twitter og tenkte: «Jøss, her er det noe som skjer! Finnes dette her, liksom?».