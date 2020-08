Ingrid (27) skulle ta pause da kjæresten plutselig dro frem et laken: – Hjertet hamret

Torsdag var kjæresteparet Ingrid Gulbrandsen (27) og Petter Egge (31) i Senja for å spille inn en dansevideo for danseduoen de har sammen, Team Lost.

Etter en ti timer lang innspilling, gikk paret mot toppen av fjellet Segla for å feire at en lang innspillingsdag var over.

GÅR FOR BRYLLUP: Ingrid Gulbrandsen og Petter Egge feirer syvmånedersdagen sin i fjor. Foto: Privat

Like under toppen ba han Ingrid vente litt på en stein med utsikt mot toppen, fordi han «bare skulle gjøre et eksperiment».

Mens Ingrid tok seg en pause på steinen, gikk Petter til toppen og rullet ut et stort banner han hadde sydd sammen av tre lakener.

Med påmalt skrift stod det «Ingrid, jeg elsker deg».

Det var Nordlys som først omtalte saken.

– Da han rullet ut banneret, skjønte jeg at noe var på gang. Og så la jeg merke til champagneflasken da jeg kom opp til ham, sier Gulbrandsen til TV 2.

Tårene trillet

Tårene rant da Gulbrandsen skjønte at Egge var iferd med å fri.

Det hele ble filmet av Stein Eirik Simonsen, som hadde filmet danseduoen hele dagen.

– Ingrid visste ingenting om planene. Vi bor egentlig i Oslo, men jeg er i Senja hver sommer og jobber litt som journalist. Jeg var alene i to uker før hun kom opp på besøk, og da hadde jeg god tid til å planlegge, sy sammen lakenene og male teksten og hjertet på dem, sier Egge.

TIL TOPPS: Petter og Ingrid blir avbildet av dronen på toppen av fjellet. Foto: Stein Eirik Simonsen

Forelsket i fjellene

Han forteller at han har vært forelsket i fjellene på Senja mange år før han møtte Ingrid, og at han har sett for seg Segla som et enormt lerret som burde bli brukt til noe.

– Og hva er vel bedre enn å bruke den til et frieri, sier han.

Etter at paret, som møttes på Gran Canaria, la ut videoen av frieriet på sin Instagram- og YouTube-kanal, har de fått mange spørsmål om når bryllupet skal stå.

– Vi hadde ikke tenkt over det før folk begynte å spørre om når bryllupet er. Det er visst sånn at man skal finne en dato, sier det nyforlovede paret og ler.

De sier at de er glade for all oppmerksomheten rundt frierivideoen, men understreker at det aldri var tanken å filme det.

– Men jeg måtte jo ha det bildet fra siden for at lerretet skulle komme til sin rett, og så har jeg jo en nærmest nevrotisk trang til å forevige ethvert øyeblikk i livet. Samtidig var det viktig for meg at Ingrid ikke merket at det ble filmet. I ettertid er vi uansett glade for at vi har det på film. Det ble et godt minne, sier Egge.