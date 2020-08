Kevin Hart (41) har hatt Covid-19 – derfor sa han ingenting om det

Den amerikanske komikeren testet positivt for koronavirus for flere måneder siden, men har ikke sagt noe om det før nå.

Da Kevin Hart (41) opptrådte på et stand-up-show lørdag i forrige uke, avslørte den amerikanske komikeren og skuespilleren at han hadde testet positivt for Covid-19 for flere måneder siden, ifølge Page Six.

Hart var et av innslagene under Dave Chappelles utendørsarrangement «An Intimate Socially Distanced Affair» i Yellow Springs i Ohio, da han fortalte hvorfor han hadde holdt tett om diagnosen.

– Problemet er at jeg hadde det omtrent samtidig med Tom Hanks, og da kunne jeg ikke si noe om det, for han er jo mer berømt enn det jeg er, uttalte Hart.

Ifølge en av Page Six' kilder har Chapelle brukt nesten 100.000 amerikanske dollar, nesten én million norske kroner, på å teste showets frammøtte for koronavirus gjennom sommeren.

Var smittet i mars

Tom Hanks fortalte fansen om sitt smittetilfelle allerede i midten av mars. Hanks og kona Rita Wilson var på reise i Australia da de ble testet.

– Vi følte oss litt trøtte, som om vi var forkjølte, og hadde litt vondt i kroppen. Rita følte seg litt frossen, det kom og gikk. Litt feber også. For å gjøre ting riktig, slik det er nødvendig å gjøre det i verden akkurat nå, ble vi testet for koronaviruset, og vi testet positivt, skrev Hanks på Instagram.

Ifølge en talsperson for ekteparet ble de skrevet ut av sykehus og satt i hjemmekarantene fem dager senere.

Har advart mot bivirkninger

De har i ettertid advart mot heftige bivirkninger etter behandlingen de fikk, og mente at de var blitt behandlet med malariamedisinen Hydroxyklorokin, noe det australske sykehuset den gang ikke ville bekrefte.

– Medisinen hadde så ekstreme bivirkninger. Jeg ble konstant kvalm, svimmel og alle musklene mine ble svake, fortalte Wilson til CBS.

I juni konkluderte også Statens Legemiddelverk med at medisinen ikke har effekt mot Covid-19.