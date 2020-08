«Ja, snørrete barn kan dra i barnehagen, men...»

Selv de mildeste symptomer skal tas på det største alvor når verden er rammet av en pandemi.

Er du småbarnsforelder har du nok følt litt på «snørr-angst», nå som temperaturen på gradestokken kryper seg sakte, men sikkert nedover. Folkehelseinstituttet gjestet onsdag God morgen Norge og svarte på hvor grensen går for når barnet må være hjemme og når du kan sende det snørrete barnet i barnehagen med god samvittighet.

Overlege og barnelege ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl, forstår at mange har spørsmål om hvor grensen går.

– En vanlig toåring har i gjennomsnitt ti luftveisinfeksjoner i løpet av en sesong. Dette er konsentrert mellom høstferien og vinterferien. Da er man i gjennomsnitt syk annenhver uke i en normal sesong, forteller overlegen.

Syke barn skal være hjemme



Våkner dere opp en morgen og barnet er syk, skal han eller hun holdes hjemme.

– Man skal holde ekstra igjen. Særlig i starten for å prøve å finne ut hvilken vei det går. At det blir mer fravær må vi forvente i en pandemi-situasjon, sier FHI-overlegen.



Mange foreldre er usikre på hvor lenge barna må være hjemme før de kan sendes tilbake på skolen eller i barnehagen.

– Dette har skapt bekymringer og uro fordi man er usikker på dette i den nye hverdagen vi står i nå. Barnet skal være hjemme når det er sykt, sier hun.

Greve-Isdahl understreker at det at det er viktig at foreldrene følger med. Ofte blir barnet fort friskt igjen, mens andre ganger kan de få flere symptomer. Da skal barnet holdes hjemme.

FORSTÅR USIKKERHETEN: Margrethe Greve-Isdahl jobber som overlege og barnelege for Folkehelseinstituttet. Hun forstår at mange foreldre er bekymret. Foto: Agnes Mogstad/ God morgen Norge

Hun tror de fleste foreldre kjenner barna sine godt og ser når de brygger på noe.

– Det trenger ikke være snørret alene som gjør at de må holdes hjemme. Er barnet i tillegg sutrete og ikke vil spise frokost, skjønner man at her er en som ikke helt er i form. Da skal man heller ta en dag hjemme og se hvilken vei det går, sier hun.

Se det hele bildet

FHI har klare retningslinjer når det gjelder barn og covid19, men overlegen har forståelse for at dette kan være forvirrende for mange.

– Hvis barnet har god allmenntilstand og kun litt snørr, så er ikke det en grunn i seg selv til å holde barnet hjemme lenge, sier hun og fortsetter:

– Dersom det kun er snørr og ingen andre symptomer kan barnet dra i barnehagen. Farge på snørret er også uinteressant. Barn blir ofte snørrete fordi det er kaldere i luften, eller fordi de får et sandkorn i nesen, sier hun.

Likevel påpeker hun at det er viktig å se alt i sin helhet. Er det flere symptomer samtidig, skal man være obs og avvente med å sende tilbake på skolen og i barnehagen.

– Hva om barnet er uvel, har feber og sover dårlig?

– Da skal man være hjemme til barnet er tilbake i sin gode eller normale allmenntilstand. Du må vente lenge nok til at du ser at barnet som friskner til igjen, men er de syke må de være hjemme i noen dager.

Så til spørsmålet mange lurer på. Hva skal til før man bør kontakte legen eller koronatelefonen?

– Hvis man mistenker at barnet er utsatt for koronasmitte, eller at andre i familien eller nærmiljøet er syke, er testing anbefalt. Hvis de voksne i husstanden er syke, kan man gjerne begynne med å teste dem. Man skal også kontakte lege hvis man er bekymret for barnet sitt, barnet virker alvorlig syk, har høy feber og dårlig allmenntilstand.