Kinas toppleder er i Norge: – Nå er det på tide å si «nei»

– Kvinner i fruktbar alder er tvangssterilisert, bøker er blitt fjernet fra biblioteker og elever nektes å synge en protesthymne. Å ha langt skjegg eller å ha familiemedlem i utlandet er nok til bli satt i de såkalte konsentrasjonsleirene.

Dette er påstander som kommer fra representanter for kinesiske minoritetsgrupper i Norge. Nå har de store forventninger til Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som skal holde politiske samtaler med sin kinesiske kollega Wang Yi.

Minoritetsrepresentantene mener de alvorlige temaene må tas opp i møtet.

Ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet vil bekjempelse av koronaviruset, arbeidet i Sikkerhetsrådet, multilateralt arbeid og menneskerettigheter være viktige temaer på møtet.

Samtidig med møtet skal Amnesty Norge, Den norske Tibet-komité, Hongkong-komiteen, Den Norske Uigurkomiteen, Norsk-Taiwansk Vennskapsforening, og Norsk PEN samle seg i Oslo. Med en markering skal de sette fokus på menneskerettighetsbruddene i Kina.

– Nei til konsentrasjonsleirene

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen. Han forteller at uigurer opplever en brutalitet fra kinesiske myndigheter som er verre enn de fleste steder i verden.

– Frem til i dag holdes opp mot tre millioner mennesker i konsentrasjonsleirene uten siktelse eller dom. Norge må si tydelig nei til konsentrasjonsleirene, nei til tvangssterilisering, tvangsarbeid, slaveri, masseovervåking, diskriminering av uigurer og andre minoriteter i Kina, sier Abdurihim.

Adiljan Abdurihim sier eskalering av situasjonen i Hong Kong, Tibet eller aggresjon mot Taiwan er et godt eksempel hva Kina i stand å gjøre med sin politisk og økonomisk påvirkning. Foto: Privat

Fakta om uigurene • Da Kina okkuperte Øst- Turkistan i 1949, byttet de navn på regionen til Xinjang. Området er Kinas største region, og dekker et område fire ganger så stort som Norge. • Uigurene kommer fra Xinjiang-provinsen i nordvest Kina. • Uigurer tilhører en muslimsk minoritet av tyrkisk avstamning. • Kinesiske myndigheter anklages for omfattende undertrykking av uigurene.

Et av de temaene Den norske uigurkomiteen ønsker at den norske utenriksministeren vil ta opp i møtet, er uigurske kvinner.

– Et stort antall uiguriske kvinner i fruktbar alder er tvangssterilisert av kinesiske myndigheter. Befolkningstallet i Øst-Turkistan har sunket med 84 prosent fra 2015 til 2018, og vi forventer større nedgang fremover, sier han.

Komiteens sekretær legger til at Oljefondets investeringer i de kinesiske selskapene som Hikvision og Dahua må trekkes ut umiddelbart. Ifølge Abdurihim er selskapene direkte involvert i menneskerettighetsbruddene i området der uigurene bor.

Enormt press

Uigurer er ikke de eneste som opplever undertrykkelse i landet. I det siste har opposisjonelle i Hongkong opplevd massivt press fra kinesiske myndigheter.

Jessica Chiu, som er leder for Hongkong-komiteen i Norge, ønsker at Søreide må gi klart uttrykk for at menneskerettighetssituasjonen i Hongkong er uholdbar.

Ifølge Hongkong-komiteen er det grunnleggende problemet i Hongkong gjentatte angrep på befolkningens rettigheter og byens status.

Jessica Chiu sier Hongkongkomiteen ønsker at Søreide tar opp den nye nasjonale sikkerhetsloven for Hongkong, avlysningen av valget og diskvalifisering av kandidater til valg i Hongkong. Foto: Privat

– Aktivister og demokratiforkjempere blir arrestert i Hongkong. Bøker er blitt fjernet fra Hongkongs biblioteker, elever nektes å synge en protesthymne, og den akademiske friheten forvitres med oppsigelser og selv-sensur, sier Chiu til TV 2.

Hun legger til at Norge bør stå fram i verden for å ivareta og beskytte menneskerettighetene.

– Norges største politiske og etiske feil de siste årene har vært å signere normaliserings-avtalen med Kina. Denne avtalen har nedprioritert ytrings-rommet for kritikk av menneskerettighetssituasjonen i landet, sier hun.

Som en krigssone

Den norske Tibet-komité skal også delta i markeringen. Merethe Lind Jodalen er nestleder i komitén.

– Tibetanere i Tibet har i mer enn 70 år levd med alvorlige brudd på menneskerettighetene under Kinas ulovlige okkupasjon. Undertrykkelsen har de siste årene blitt intensivert, noe som har ført til at 154 tibetanere i fortvilelse har valgt selvmord ved selvantennelse siden 2009, sier hun til TV 2.

Merethe Lind Jodalen sier at komiteen oppfordrer utenriksministeren til å be om å få besøke Tibet ved første anledning. Foto: Privat

Hun forteller at situasjonen i Lhasa, hovedstaden i den autonome regionen i Tibet, beskrives som en krigssone.

– Det er intens kameraovervåking og avlytting. Bevæpnet politi og militære, er godt synlig i gatebildet. Tibetanerne beskriver diskriminering innen arbeidsliv, utdanning og helse, sier hun.

– Vi håper utenriksministeren vil bidra også til å plassere regjeringens politikk og Norges totale interesser inn i en slik kontekst, sier hun.

Dalai Lama anses som den øverste leder for den tibetanske buddhismen. Han bor i landflyktighet i India etter at kineserne tok makten i Tibet. Foto: Peter Dejong

– En svært god anledning

Norsk PEN reagerer også sterkt på menneskerettighetsbruddene i Kina. Kjersti Løken Stavrum, leder for Norsk PEN, sier til TV 2 at de ønsker å skape oppmerksomhet rundt undertrykkelse mot minoritetsgrupper i landet.

Kjersti Løken Stavrum er leder for Norsk PEN. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Tidligere i år ble en rekke varslere straffet eller kneblet etter at de fortalte om koronavirusutbruddet i Wuhan. Noen av dem er sporløst forsvunnet. I Hongkong blir personer som ytrer seg kritisk til den nye sikkerhetsloven arrestert, forteller Stavrum.

– I Xinjiang i nordvest-Kina er minst en million mennesker sendt til interneringsleirer. I Tibet risikerer man å bli kastet i fengsel dersom man oppbevarer er lite bilde av den religiøse lederen Dalai Lama. Dette møtet oppleves som en svært god anledning til å synliggjøre det vi er opptatt av, sier hun.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.