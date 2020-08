Ung mann skutt i boligfelt i 2018 – nå er en person pågrepet

I februar i 2018 ble en ung mann skutt to ganger i et boligområde på Holmlia i Oslo. To og et halvt år senere er en kjenning av politiet pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Tirsdag pågrep politiet mannen i 30-årene. Onsdag klokken 14 fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Han er siktet for drapsforsøk etter at en mann ble skutt to ganger på en parkeringsplass i Ravnkroken på Holmlia. Den skadde mannen søkte tilflukt i en bolig etter skyteepisoden. Skadene var aldri livstruende.

Politiet etterlyste en sølvfarget bil som kjørte fra stedet etter hendelsen, trolig en Chrysler Voyager eller en Ford S-Max. Til tross for en storstilt etterforskning har ikke politiet fått et gjennombrudd i saken før nå.

– Vi har aldri lagt bort denne saken. Som et resultat av etterforskningen har vi valgt å gå til pågripelse, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til TV 2.

Hun ber om at siktede varetektsfengsles i to uker med full isolasjon. Mannens forsvarer, Chamkor Singh Nagra, opplyser til TV 2 at klienten nekter straffskyld.

Siktede er godt kjent for politiet. I 2018 ble han dømt for å ha vært involvert i en sak der det ble løsnet skudd på Lambertseter i mars i 2018. Mannen ble samtidig domfelt for å ha vært i besittelse av et ladd våpen.

For dette ble han dømt til fengsel i to år og syv måneder i Oslo tingrett.