Nådeløst oppgjør med Giske og Trøndelag Ap: – Blir straffet hvis du går imot feil folk

Gina Berre (21) sitter i kommunestyret og formannskapet for Ap i Namsos kommune og er medlem av kvinnenettverket i Trøndelag Ap:

– Det er utrolig tøft at Ellen velger å skrive det hun gjør. Jeg kjenner meg igjen i beskrivelsen av ukulturen vi har i Trøndelag.

Hun viser til et innlegg fra en tidligere AUF-leder i Trondheim Ap på Trønderdebatt.no.

«Jeg mener de bør velge en fylkesleder som ikke betyr at å tie fremdeles er bedre enn å varsle», skriver tidligere leder i Trondheim AUF, Ellen Reitan på Trønderdebatt.

Reitan omtaler det som en «gutteklubb».

– Du må kjenne de rette folkene

– Det oppleves vanskelig å stå som medlem av Trøndelag Ap med den ukulturen som er i partiet. Trond Giske kan aldri representere meg og mine verdier. Det Trøndelag Ap trenger er en samlende leder, sier Berre til TV 2.

Kommunepolitikeren mener man er «ute» hvis man har feil venner.

– Ting blir bestemt på gangen blant noen få som snakker sammen. Partidemokratiet fungerer ikke. Du må være innenfor, og kjenne de rette folkene. Har du feil venner eller argumenterer mot feil folk, så er du ute, sier hun.

Berre understreker at opplevelsen av en kultur der medlemmene frykter at de blir straffet hvis de går imot feil folk, handler både om posisjoner og politiske saker.

– Medlemmene frykter at de blir straffet hvis de går imot feil folk, sier Berre.

– Også jeg skulle ha sagt ifra mye tidligere om opplevelsen av at det ikke er høyt nok under taket. Det er mange kvinner og menn som har meldt til meg at de kjenner seg igjen, og opplever en frykt for å uttale seg.

Påstanden fra valgkomiteens leder Arild Grande om at innstillingen speiler Trøndelag AP, stemmer overhodet ikke, mener hun.

– Jeg reagerer sterkt på at komiteens leder Arild Grande påstod at innstillingen speilet oppfatningen i Trøndelag Ap. Da har han glemt oppropet fra de som ønsker en kvinne på topp.

– Det er allerede mange som har meldt seg ut. Det viser at Trond Giske ikke er en samlende lederkandidat. Det partiet trenger nå er en samlende leder, som nettopp kan ta tak i den ukulturen vi har, som gjør at mange ikke tør å komme fram med sine meninger.

Frykter utmeldinger

Berre frykter at mange flere melder seg ut etter den enstemmige innstillingen til valgkomiteen i Trøndelag Ap for Trond Giske.

– Jeg er redd vi mister mange medlemmer, at folk melder seg ut i stillhet, eller bare lar være å betale medlemskapet sitt, sier Berre.

Også hun har vært inne på tanken om å melde seg ut, men velger å bli i partiet.

– Man må gjøre seg noen vurdereringer når partiet blir ukjennelig, og man innstiller på en leder som ikke representerer meg, men jeg har gitt mitt løfte til innbyggerne i Namsos, og det står jeg ved.

– Modig oppgjør

Avtroppende fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti, Per Olav Skurdal Hopsø, mener kulturen som de to kvinnene peker på er noe fylkeslaget jobber med.

– Jeg synes det er et kraftig og modig budskap fra Gina Berre og Ellen Reitan. Den kulturen de omtaler vil ingen organisasjon ha på seg. Sånn skal det ikke være og jeg oppfatter at vi jobber med dette.

– Er du enig med dem?

– Det er ikke en gutteklubb-kultur og under min tid som fylkesleder har vi tatt avgjørelser i de foraene det skal og vi har hatt åpenhet. Vi som har lederverv må være bevisst på dette, skal vi som parti lykkes må vi ha en organisasjon som har takhøyde og hvor motsetninger brytes, sier Hopsø.

Trond Giske ønsker ikke å kommentere saken.