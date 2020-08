Nordmenn i Spania: – Ny lockdown vil være katastrofalt

– Kommer det en ny lockdown i Spania nå, vil jeg si det blir katastrofalt, sier Siw-Iren Tomren til TV 2.

Tomren er fastboende i Alfaz del Pi i Spania, og jobber med eiendom og turisme. Hun forteller at den kraftige nedgangen i turismen på grunn av pandemien har gjort at mange i næringen nå sliter, og frykter at en ny nedstengning vil gjøre vondt verre.

Siw-Iren Tomren bor i Alfaz del Pi. Hun sier hun forstår at mange nå er redde for å reise til Spania, men at hun selv føler seg trygg i landet. Foto: Juan Alfonso Moren

– En ny lockdown vil skremme nordmenn og andre fra å komme hit, sier hun.

Kjell Gunnar Bøe ved Norsk bo- og reiseservice i Albir forteller også om en hardt rammet turistnæring, der mange har mistet jobbene sine. Også hos dem har kundene forsvunnet.

– Vi har ingen kunder nå i september, alt er avbestilt. Så det er veldig trist. Det er vanskelig for alle, sier Bøe.

Rask gjenåpning

I mars og april sto Spania stille. I åtte uker fikk ikke folk lov til å gå ut av hjemmene sine. Og de strenge tiltakene virket. Fra å være et av de hardest rammede landene i verden, ble Spania nesten koronafritt. Så åpnet de opp igjen.

– Spania hadde en veldig rask gjenåpning av samfunnet. Vi gikk fra full nedstening til full gjenåpning veldig hurtig, sier Magda Campins, som er epidemiolog ved Vall d´Hebron universitetssykehus i Barcelona.

Nå er Spania det landet i Europa der smitten sprer seg raskest, med over 45 000 nye tilfeller forrige uke.

Røykeforbud

Selv om det er store regionale forskjeller, har alle Spanias 17 regioner blitt enige om å skjerpe smittevernrestriksjonene. Det innebærer også et røykeforbud.

– Vi får ikke lov til å røyke ute på gaten eller på barer, selv om vi overholder tometersregelen, sier Thomas Lockert.

Thomas Lockert tenner en sigarett. Nå er det forbudt å røyke på gaten og på barer i Spania. Foto: Juan Alfonso Moren

Lockert jobber også i Norsk bo- og reiseservice i Albir, og sier nordmenn som vurderer å reise til Spania må være forberedt på å møte strenge smittevernstiltak.

– For nordmenn som vil reise ned hit kan det være greit å vite at det kan bli en ny lockdown. Vi håper at det ikke blir det, men det kan skje, sier han.

Spania setter også inn hæren i kampen mot koronaviruset. Rundt 2000 soldater skal utplasseres i landet, blant annet for å hjelpe til med smittesporing.

Føler seg trygge

Nordmennene TV 2 har snakket med i Spania, sier alle at de føler seg trygge selv om smittetallene går opp. De roser også spanske myndigheters håndtering av pandemien.

– Vi får mye informasjon fra myndighetene, og jeg føler meg veldig godt ivaretatt her. Jeg var også i Norge i sommer, og jeg føler meg tryggere her enn der, sier Siw-Iren Tomren.

Kjell Gunnar Bøe og Nette Elise Bådal sier det er ikke er aktuelt for dem å flytte tilbake til Norge, selv om smitten nå øker i Spania. Foto: Juan Alfonso Moren

Kjell Gunnar Bøe har bodd i Spania i 28 år og har ingen planer om å forlate landet.

– Jeg vil aldri reise fra Spania. Nå håper vi bare at dette går over og at turistene kommer tilbake, sier han.