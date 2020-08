Da Sporløs-kameraet blir slått av, får Maria (29) svaret hun alltid har lett etter

Maria Christine Johannessen ble adoptert fra Colombias hovedstad Bogotá da hun var fire måneder gammel.

I tidlig alder merket hun seg at hun så annerledes ut enn de andre i familien. Et behov for å finne tilhørighet vokste seg stadig større hjemme i Mandal.

Som 20-åring ble Maria overfalt på gata i Stavanger. Voldtekten resulterte i et uønsket svangerskap.

– Jeg har først og fremst behov for en veldig, veldig stor klem (...) Det å kunne være ordentlig lei seg og bli klemt av noen som virkelig forstår.

Sammen med TV 2-programmet Sporløs dro Maria i starten av mars 2020 tilbake til hjemlandet Colombia for å finne sin biologiske mor – og for å få en god klem.

SPORLØS: Programleder Geir Fredriksen og Maria i El Tintal.

Forsvant fra byen

I Marias adopsjonspapirer står byen Purificación i Tolima oppgitt, sammen med morens navn. De oppsøker byens kirke, men presten er ny i området og kjenner ikke til kvinnen de leter etter. Heller ikke lokalbefolkningen drar kjensel på navnet.

Likevel, etter mange avvisninger, kommer de i kontakt med en eldre dame som har opplysninger. Hun kan fortelle at kvinnen de etterlyser flyttet til Bogotá for mange år siden, og at hun hadde et problematisk liv med rusmisbruk.

Damen forteller også at Marias far var en mørk mann fra Afrika.

– Veldig vondt å høre at hun har rotet seg borti en mann som ikke var snill. Det vet jeg selv er veldig vanskelig. Og så snakket hun om rus, og at faren min drev med narkotika, sier 29-åringen til kameraene.

Oppsøker lokalt sykehus

På det lokale sykehuset finner de en kvinne som sier hun har nyttig informasjon, men at hun ikke kan frigi dette uten tillatelse fra sjefen. Hun lover å ta kontakt dersom det blir innvilget.

Tilbake i Bogotá leter de gatelangs etter Marias mor i det pregede slumområdet La Favorita – et sted hvor rusmisbrukere og husløse har tilholdssted.

Voldtekt

Maria er i ferd med å knekke sammen og vil avslutte søket da tolkens telefon ringer. Kvinnen fra sykehuset får lov til å dele informasjonen, og hun gir dem morens oppdaterte tilholdssted fra registeret.

I et lite nabolag kalt El Tintal i Bogotá venter Maria nervøst på den gode og varme klemmen hun har drømt om hele sitt voksne liv.

Før hun kan holde rundt sin biologiske mor, får hun erfare at de begge deler samme traumatiske opplevelse. Maria er selv et resultat av en voldtekt.

GJENFORENT: Maria sammen med sin colombianske familie.

Rasisme

Til TV 2 forklarer Maria nå, fem måneder etter hjemkomsten, at hun har fått vite flere detaljer omkring sin biologiske far og morens adopsjonsvalg.

– Vi snakket en del om ham. Hun fortalte at jeg var et resultat av et overgrep, og at faren min er veldig, veldig høy og veldig mørk.

Maria forteller om en utbredt rasisme i hjemlandet.

– Hun var bekymret for at jeg skulle vokse opp med afrikanske trekk, for det hadde gjort livet mitt i Colombia veldig vanskelig. Bitene har falt på plass.

