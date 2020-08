Det er spennende tider for alle som vurderer elbil. En rekke nyheter er på gang, flere av dem kommer fra Volkswagen.

Snart starter de utleveringene av nye ID.3 som er første bil ut i en stor elektrisk offensiv. Den blir ikke lenge alene i modellprogrammet. Hakk i hæl kommer nemlig SUV-en ID.4. Det er en bil mange norske kunder venter på.

ID.4 har ikke hatt offisiell premiere ennå. Men akkurat nå er et eksemplar av bilen i Norge.

Bråstoppet

Brooms Mats Brustad kom over bilen da han var på vei til en billansering i dag. På ladestasjonen på Skøyen sto en sterkt kamuflert ID.4. Der var også Harald Edvardsen-Eibak som er sjef for Volkswagen i Norge.

– Jeg bråstoppet, gikk bort og spurte om jeg kunne få ta bilder av bilen og få vite litt mer om den. Og det fikk jeg, forteller Mats.

Dette skal bli et vanlig syn på mange norske ladestasjoner etter hvert. Det er ventet at ID.4 blir en storselger her hjemme.

– Stor og begivenhetsrik dag

Det er ikke vanskelig å skjønne at VW-sjefen gleder seg til å få bilen til Norge.

– Dette er en stor og begivenhetsrik dag for oss. Vi har lånt dette eksemplaret av ID.4 direkte fra fabrikken og den er for første gang på norsk jord. Ikke vanskelig å se at den vekker oppsikt, sier en entusiastisk Edvardsen-Eibak.

Volkswagen-sjefen hadde med seg både ID.3 og ID.4 på tur i dag. Førstnevnte ruller som sagt snart ut til norske kunder.

Harald Edvardsen-Eibak er sjef for Volkswagen i Norge og gleder seg stort til å lansere denne bilen her til lands.

500 kilometer rekkevidde

– ID.4 har verdenspremiere mot slutten av september. Da åpner vi også for bestilling fra norske kunder, forteller VW-sjefen.

ID.4 bygger for øvrig på samme plattform som ID.3. Sistnevnte er en kompakt bil i Golf-klassen, mens ID.4 tilhører bilklassen som øker mest verden over: Nemlig SUV.

Volkswagen har allerede lovet at den får rekkevidde på inntil 500 kilometer. For norske kunder er det også viktig at den er godkjent for taklast og også får tilhengerfeste. Dessuten at den kommer med firehjulstrekk, i tillegg til bakhjulstrekk.

Vi kommer tilbake med mer om ID.4 i Norge om ikke lenge.

ID.4 er elektrisk SUV i familieklassen. Med 4x4, mulighet for takboks og hengerfeste oppfyller den bilønskene til veldig mange norske kunder.

