Slik bevarer du hudens glød etter sommeren

Høsten er rett rundt hjørnet, og samtidig som vi bytter ut sommerens lette antrekk med varmere klær, bør vi gjøre huden klar for høsten og vinterens inntog.

Det at det blir kjøligere ute og at vi trekker inn til et tørrere inneklima, gjør at den fuktige og friske gløden fra i sommer i stedet blir til tørr, irritert hud som kan begynne å klø.

Fagsjef i Skintific, Ann-Kristin Stokke, forteller til God morgen Norge at det er viktig å gjøre noen justeringer i hudpleierutinene for å holde på fuktighetsnivået fra sommeren.

– Den lette fuktighetskremen fra i sommer bør nå byttes ut med noe som gir enda mer fuktighet og beskyttelse. Rens huden godt og legg på en god fuktighetskrem, så har du en veldig god start, sier Stokke.

Husk solfaktor

De fleste har gjort det til en vane å bruke solfaktor om sommeren, men ifølge Stokke er det vel så viktig å fortsette med det igjennom høsten og vinteren.

– Det er samme hvilke andre produkter du kjøper hvis du ikke bruker solfaktor.

– De strålene som brenner deg, UVB-stråler, blir svakere utover høsten. Men de strålene som fremskyver aldringsprosessen og gir andre hudskader, UVA-strålene, er like sterke året rundt, forklarer Stokke.

Det vil si at så lenge det er dagslys, selv om vinteren, så treffes du av en ganske høy dose UVA-stråler.

– Hvor høy solfaktor er tilstrekkelig?

– Myndighetene anbefaler minimum faktor 15 for å forebygge hudskader og hudkreft. Men du må smøre deg med ganske mye for å få nok, derfor er det lurt å gå opp til faktor 30 for å sikre riktig mengde.

Stokke bekrefter at det holder fint å bruke fuktighetskremer og sminke som inneholder høy nok solfaktor.

– Så lenge det står spf på produktet og man bruker rikelig mengde av produktet, forklarer hun, og understreker at man må bruke en hel teskje for å få nok faktor.

Ikke for sent

Det er ingen hemmelighet at huden forandrer seg med alderen. Huden er ved optimal helse i 20-årene, men så fort vi bikker 30 år, vil kollagenproduksjonen droppe med cirka én prosent per år. I tillegg vil cellefornyelsen gå saktere, og det påvirker huden i stor grad.

– Vi opplever gjerne at huden blir mer fuktighetsfattig etter at vi fyller 30 år. Da trenger man peeling og gjerne litt mer aktive ingredienser, forteller Stokke, og understreker at hvis man ikke har tatt vare på huden sin til man fyller 40 år, vil gammel moro komme til syne.

Hun kan likevel betrygge alle om at det aldri er for sent, og forteller at det finnes mange aktive produkter som kan gjøre en forskjell selv om man når moden alder.

– Som 40-åring vil man nødvendigvis ikke se ut som en 20-åring. Det viktige er at huden ser sunn og frisk ut for alderen.