Anette Trettebergstuen: – Nytt slag i trynet for varslerne

Trettebergstuen støtter et innlegg fra tidligere AUF-leder i Trondheim Ap på Trønderdebatt.no.

– Rystende lesning

– Det er rystende og vond lesing. Jeg er glad for at de som har opplevd slike ting sier fra og berømmer henne for det.

I innlegget skriver den tidligere AUF-lederen og bystyrepolitikeren:

«Jeg mener de bør velge en fylkesleder som ikke betyr at å tie fremdeles er bedre enn å varsle, skriver tidligere leder i Trondheim AUF, Ellen Reitan på Trønderdebatt.

«Det er utallige situasjoner jeg burde varslet om. Både hendelser som rammet meg personlig og som rammet medlemmer i den organisasjonen jeg hadde fått tillit til å lede. », skriver hun videre.

– Det at hun, og mange andre, nå reagerer sterkt på at Giske får et verv understreker det jeg har uttalt tidligere: det er for tidlig. Det er lett for andre som ikke har opplevd noen ukultur selv å mene at man skal legge ting bak seg, men for de som har stått midt i det, hatt negative erfaringer selv eller varslet oppleves dette som et nytt slag i trynet, sier Trettebergstuen til TV 2.

– Burde sagt fra da jeg var 17

Innlegget er tydelig i sin kritikk mot valgkomiteens avgjørelse om å innstille Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti. Videre i innlegget skriver hun:

«Jeg mener ikke at Trøndelag Ap av prinsipp bør velge en kvinnelig leder nå. Jeg mener de bør velge en fylkesleder som ikke betyr at å tie fremdeles er bedre enn å varsle.»

Mot slutten av innlegget skriver hun:

«Jeg burde sagt fra da jeg var 17. Og 20. Og 23. Men jeg sier ifra nå».

En rekke Arbeiderparti-politikere har delt innlegget. Blant dem vararepresentant til Stortinget fra Oppland, Stine Renate Håheim.

«Sterkt, klokt og modig av Ellen Reitan. Takk for at du sier ifra», skriver Håheim på Facebook.

Også fylkestingsrepresentant i Troms og Finnmark, Marta Hofsøy.

– Jeg mener det Reitan har skrevet er viktig, og jeg stiller meg helhjertet bak dette, sier Hofsøy til TV 2.

– Modig budskap

Avtroppende fylkesleder i Trøndelag Ap, Per Olav Skurdal Hopsø berømmer Reitans innlegg, samt et innlegg på Trønderdebatt av Gina Holmen Berre (Ap), kommunestyrerepresentant i Namsos.

– Jeg synes det er et kraftig og modig budskap fra Gina Berre og Ellen Reitan. Den kulturen de omtaler vil ingen organisasjon ha på seg. Sånn skal det ikke være og jeg oppfatter at vi jobber med dette, sier fylkeslederen til TV 2.

I innlegget skriver Reitan: «For å komme noen vei i Trondheim og Trøndelag Ap måtte du være inne med gutteklubben». Dette kjenner ikke Hopsø seg igjen i.

– Det er ikke en gutteklubb-kultur og under min tid som fylkesleder har vi tatt avgjørelser i de foraene det skal og vi har hatt åpenhet. Vi som har lederverv må være bevisst på dette, skal vi som parti lykkes må vi ha en organisasjon som har takhøyde og hvor motsetninger brytes, sier Hopsø.

– Er du enig med dem?

– Jeg opplever ikke en gutteklubb-kultur. Det er synd hvis det oppleves sånn i partiorganisasjonen. En del av det som beskrives fra Ellen Reitan rundt partiarrangementene er tatt tak i. Å bygge fylkeslaget etter sammenslåingen har vi vært opptatt av systematikk rundt avgjørelsene som tas. Beslutninger fattes ikke på noe bakrom, sier Hopsø.



– Partidemokratiet står frem



– Er det maktkamp?



– Nei, det er partidemokratiet som står frem. Jeg opplever ikke at det er en maktkamp. Jeg opplever at det er meninger fra organisasjonen.



– Anette Trettebergstuen sier at det er for tidlig med et comeback, mener du det er for tidlig?



– Som avtroppende leder på vei ut er det ikke naturlig å mene om min etterfølger og valgkomiteen har sin innstilling. Partidemokratiet avgjør på lørdag, sier Hopsø.

Trond Giske ønsker ikke å kommentere saken.